Kira Miró demuestra una gran memoria visual en su último reto de 'El hormiguero'

Kira Miró se enfrentó este miércoles a su cuarto reto en El hormiguero (la semana pasada, al alargarse la entrevista con Bertín Osborne, no pudo realizarlo) con Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, los escritores detrás del seudónimo de Carmen Mola (que acudieron para presentar el libro con el que han ganado el Premio Planeta, La bestia) como testigos de su desafío.

La colaboradora tuvo que memorizar la silueta de 60 países y, con sus nombres tapados, adivinar los que seleccionaron el público presente en el plató del programa de Antena 3, los invitados y Pablo Motos.

"El reto es de memoria visual, me he aprendido 60 formas de países de todo el mundo y hay muchos muy parecidos, pero he intentado relacionarnos con dibujos, sonidos...", explicó la actriz.

Kira Miró, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Los escritores, público y el presentador fueron poniendo a prueba la memoria de Miró: "A ver si los nervios no me traicionan", reconoció. Uno a uno fue acertando los países que se ocultaban detrás de las siluetas, hasta conseguir averiguar 8 (Bélgica, Camerún, Etiopía, Tanzania, Haití, Cuba, Perú y República Checa).

"¡Reto conseguido, si señor!", exclamó Motos alzando los brazos de su colaboradora, que se puso a bailar de la alegría tras haber superado un desafío más en el programa de Antena 3.