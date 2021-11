La Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) lleva meses en marcha y se cerrará en abril de 2022. Un año para recabar las propuestas, las soluciones y las medidas que propone la ciudadanía para mejorar la Unión Europea. Unos ciudadanos que buscan que esta conferencia sea una oportunidad para acerca a la Unión precisamente a la gente. Pero, ¿se está consiguiendo? Quienes tienen un papel fundamental en la dinámica y en el devenir de la UE son los más jóvenes y varios de ellos hablan con 20minutos para expresar sus inquietudes y los pasos dados en el marco de la CoFoE.

"De momento hay poca repercusión mediática en la mayoría de Estados miembros y sobre todo en España", avisa para empezar Álvaro Rojas, director de Talento Europa. "La gente a día de hoy mucha gente la desconoce y se supone que el objetivo de la conferencia era llegar a los puntos de la ciudadanía que no estuvieran en el proceso de toma de decisiones de la Unión". No solo culpa Rojas a los medios, sino que cree que es algo compartido. "Los grandes partidos políticos no tienen la CoFoE dentro de su agenda", comenta, aunque reconoce que en su organización sí están "contentos" con el papel del secretario de Estado para la UE. "Él se está implicando, pero generalmente en los debates políticos Europa sigue estando muy fuera, y eso es una cosa que dificulta que los ciudadanos puedan empezar a hablar sobre la UE", sentencia.

Sobre las propuestas que hay que llevar adelante, Rojas considera clave incorporar a las regiones en el proceso de integración. "El siguiente paso en ese proceso viene protagonizado por las regiones", sostiene, porque, dice, "a día de hoy los retos son globales que requieren una participación unánime de la sociedad". Rojas apunta que "la perspectiva local se refuerza" porque cuando tomas una decisión "surge la necesidad de localizarlo o de aplicarlo a nivel local", es decir, preguntándote cómo se traduce eso en cada uno de los territorios. "El tema de Estado miembro soberano ya deja de tener sentido y eso es algo que ya nadie trae al debate", prosigue. Europa, termina, "puede ser el primer paso para ver cómo deberíamos avanzar en la sociedad y cómo las regiones y las localidades se incorporan al proceso de decisión".

"El siguiente paso en ese proceso de integración viene protagonizado por las regiones"

En este sentido, el Comité Europeo de las Regiones "no puede seguir siendo un don nadie", un órgano consultivo no vinculante, sostiene. "Hay un montón de casos prácticos que no se identifican a nivel europeo pero sí se hace a través del CoR", pero que "nadie se lee", comenta Rojas. No pide que se pueda pasar a que sea "una cuarta institución" porque "es muy complicado", pero sí pide "un mayor peso" del Comité en la toma de decisiones. Añade también la posibilidad de crear un comité europeo de ciudades, aunque reconoce que esto es, eso sí, "poco viable".

Por su parte, Raquel Ayllón, vocal de Movilidad y Relaciones Internacionales de Equipo Europa, quiere dejar claro que por un lado la Conferencia "tardó bastante tiempo en arrancar y yo creo que a raíz de ahí empezó siendo una iniciativa en la que había que reforzar la credibilidad y yo creo que eso se ha conseguido". Hay todavía millones de europeos, avisa eso sí, "que no saben de la existencia de la Conferencia". Ayllón celebra que "uno de los puntos fuertes es que está sirviendo para acercar la UE a los ciudadanos, y no solo a los que ya estamos convencidos sino también a quienes tenían a la UE como un ente ajeno". Esto ha sido "por un lado a los paneles ciudadanos aleatorios" y por otro gracias "a la plataforma multilingüe acerca mucho más la CoFoE a la gente porque las propuestas se inscriben directamente".

Ella considera que que la ciudadanía está depositando su confianza en la UE. "Esto tiene un arma de doble filo porque sí confía en el potencial de la CoFoE pero por otro lado se queda en un acto simbólico puede ser que tenga un efecto rebote", comenta. Al final, prosigue, "son los Estados miembros los que tienen que movilizarse para promocionar la CoFoE y en el caso de España se han hecho cosas, pero no las suficientes". Desde el punto de vista de Ayllón "hubiera sido clave que desde el principio se hubiera bajado más al terreno, por ejemplo desde los ayuntamientos, que es algo que estamos haciendo desde Equipo Europa".

"Uno de los retos que quedan es precisamente involucrar y fomentar la participación de quienes están fuera de la burbuja"

"Uno de los retos que quedan es precisamente involucrar y fomentar la participación de quienes están fuera de la burbuja por así decirlo", esgrime. Otro es que las propuestas legislativas "se traduzcan en proyectos legislativos", porque "hay mecanismos que lo permiten. Eso es clave a nivel de credibilidad".

"La Conferencia todavía está tomando tierra"

Carlos Gil, fundador de Yepso añade que la Conferencia está todavía "en un momento el que las cosas están empezando a aterrizar", por lo que faltan pasos importantes. "Nos hemos encontrado con una conferencia que era muy esperada pero que no estaba tomando tierra hasta ahora y debería estar más activa. Falta lo más importante que es que la gente sepa que existe. Fuera de foros y demás cualquier ciudadano no sabe que existe. Falta comunicación", añade Gil. A su juicio, falta también "concreción de saber exactamente qué se espera de la ciudadanía".

"Hay una falta de agilidad en llegar a la ciudadanía. Se puede perder lo más importante, que es la legitimidad de las propuestas", prosigue, y cree que en cuanto a propuestas "lo fundamental" es "la parte de formación, de romper esta visión única de que nos formamos en un ámbito y seguimos haciendo eso el resto de nuestra vida". Pero la cuestión no debe quedarse ahí.

"Necesitamos que se mire la formación y el empleo desde un punto de vista europeo"

Gil pide ver el panorama desde un punto de vista más amplio. "Necesitamos que se mire la formación y el empleo desde un punto de vista europeo. Creo que sería necesario establecer una perspectiva que permita a la gente tener una visión de que la UE es algo así como el Estado en el que vivimos todos". Y por otra parte, termina, el gran melón es, según Gil, la fiscalidad. "Parece que queda muy lejos de la ciudadanía pero lo es todo: alcanzar una auténtica unión fiscal".

Los temas de inclusión, asignatura pendiente

Claudia Perucha Martínez-Atienza y Mayka Hidalgo, coordinadoras de Inclusión en Talento para el Futuro explican además su experiencia en el Evento Europeo de la Juventud (EYE, por sus siglas en inglés) celebrado en Estrasburgo hace unas pocas semanas. Las propuestas realizadas entonces se van a canalizar a través de la CoFoE, y ellas son bastante críticas con el evento.

Hidalgo cree que sirvió "en el sentido de que se pudo reunir a muchos jóvenes" pero a nivel político, dice, "no si ha tenido mucha trascendencia porque las medidas más votadas serán las que salen y todo el tema de inclusión creemos que es lo que menos interesa a la población". Perucha coincide en eso y cree que "el sistema es discriminatorio porque la gente no suele conocer las propuestas de los colectivos más invisibilizados. En ese sentido creo que no fue efectivo". Para ella no fue nada útil a nivel de presupuesto: "Se gastaron mucho dinero para becar a miles de jóvenes, es algo que no me pareció útil". Hidalgo añade que hicieron un esfuerzo enorme, "pero mucha gente con diversidad funcional o discapacidad no podría ir".

En este sentido, Hidalgo se dio cuenta de que no estaba para nada adaptado "al entrar en el recinto donde se hizo la bienvenida". No pudieron ir a ninguna de las actividades. Solicitaron asistencia personal -!es un servicio que está basado en la vida independiente, te devuelve parte de la dignidad!- dentro del evento y no se les proporcionó como tal, sino que se recurrió a voluntarios. "No se nos dio una asistencia". Recordaron asimismo que tardaron 12 horas en llegar a Estrasburgo y que en todo momento recibieron "muy poca" información por parte del Parlamento Europeo.

En cuanto a las propuestas echan en falta las referentes a la discapacidad o a la inclusión. "En las propias actividades la única actividad sobre inclusión estaba centrada en el colectivo LGTBI". Perucha cree que se ha hablado "muy en blanco". "Las jóvenes que pertenecen a los colectivos más invisibilizados no llegan a Estrasburgo, no se les escucha, no estamos". Son muy rotundas en este sentido "Estamos hablando de derechos humanos", añade Perucha, que lamenta tener que "ser el colectivo más invisibilizado dentro de los colectivos más invisibilizados". También consideras que hace falta "desde los medios también dar más visibilidad porque para que nos puedan escuchar primero tenemos que llegar". Hidalgo sostiene que si el propio Parlamento Europeo no es accesible a todas las personas Europa lo va a ser.

"Falta ver la UE en toda su amplitud"

Para Teresa González, responsable de comunicación del área de Asuntos Europeos de Junior Female Leaders, el balance es que "esperaba más de la participación ciudadana y también desde las instituciones". Para ella, "los jóvenes creo que estamos infarrepresentados y la CoFoE se había comprometido en pie de igualdad y hemos visto que eso no va a ser así". Considera que un punto importante "es que no se haya medido a los jóvenes en una franja de edad más amplia (ahora se mide en menores de 25 años). Creo que ese ha sido un gran fallo. La juventud es el motor de la UE y hay que contar con ese perfil ciudadano que se compromete, que se mueve, somos los que estamos más mentalizados con un pacto verde o con un pacto social".

"La juventud es el motor de la UE y hay que contar con ese perfil ciudadano"

"Creo que desde plataformas como la nuestra se hace un trabajo muy importante porque acercamos a los ciudadanos la UE. Y ese es el principal problema de la UE: que está alejada de la ciudadanía", lamenta. La CoFoE, advierte, "es y era una oportunidad. Falta ver la UE en toda su amplitud. Es necesario un acercamiento de la UE en todas sus aristas a los jóvenes".

Uno de los pasos que se deben de dar, apunta González, debe ser una apuesta "por una educación europea y europeísta, porque muchos la hemos tenido que conseguir fuera de los centros educativos. La persona que no está interesada no tiene ni idea de lo que representa la UE. Creo que las conclusiones de la CoFoE deben ser un motor para generar políticas públicas claras, que no se quede en saco roto y que no hayamos estado un año debatiendo para nada".