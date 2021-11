Lucía ha compartido un nuevo vídeo en su canal de Mtmad para contar cómo se siente después de que el pasado lunes se confirmara su reconciliación con Isaac, con quien rompió en La última tentación a causa de una infidelidad.

La influencer afirma que comprende a su pareja cuando dice que ya no es la misma persona que entró al reality y que está en proceso de conocerse: "Me siento un poco reflejada en él en este momento porque no soy yo al 100%".

"No es porque esto me haya cambiado sino porque estoy saturada. Tengo la cabeza loca y necesito que esto termine, que la gente se olvide un poco de mí, de mi personaje en La isla, el de la sufridora a la que le ponen los cuernos. De verdad, hay veces en las que prefiero ser la mala", explica en la grabación.

El rostro de Telecinco considera que su situación "es humillante", aunque la lleva "bien, con dignidad": "Estoy deseando que empiece La isla de las tentaciones 4 porque empiezas a pensar en otras historias, en otra gente y a olvidarte de la de antes. Quiero que me conozcais personalmente; quiero que sepáis cómo soy yo sin la presión de tener una pareja al lado".

La gaditana tenía ganas de que el público conociese su relación con Lobo para quitarse un peso de encima y subraya que sabe bien lo que hace, así como también conoce sus "límites".

"Mis límites son los que siempre he contado en La isla: que me respeten, que no hablen mal de mí y no me pongan los cuernos. Y confianza, que no me la dan, pero la sigo pidiendo", reflexiona. Su paso por Mediaset ha cambiado su vida "para mejor" y le ha permitido saber cómo gestionar determinadas situaciones.

"Todo en esta vida tiene arreglo menos la muerte y eso es lo que me llevo. antes me enfadaba por todo, ahora ya no", cuenta, y añade: "Antes me iba a dormir enfadada y ahora lo pienso y digo: 'No te acuestes así que no sabes lo que va a pasar al día siguiente'".

"Todos estos pensamientos los hago por mí, por sentirme bien, madurar y crecer [...] No me creo perfecta pero quizás fallo en otras cosas que llevan a la otra persona a amargarse o a tomar ciertas decisiones. Me encantaría cambiar para poder llevarlo todo mejor", sentencia.