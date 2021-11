Ford Almussafes modifica de nou el calendari d'ERTO i amplia una altra setmana la parada total en la planta de vehicles

Amb aquesta nova modificació, les plantes de fabricació de vehicles, que ja havien deixat de produir aquesta setmana, amplien la seua parada total altres cinc dies, del 8 al 12 de novembre.

Així ho ha comunicat la companyia als representants dels treballadors en la reunió de la Comissió de Seguiment de l'ERTO que ha tingut lloc aquest matí, segons han informat a Europa Press fonts sindicals.

El nou calendari fixat contempla també parades parcials del 15 al 19 de novembre. D'aquesta manera, el dilluns 15 i dimarts 16 hi haurà ERTO per al sistema A en tots dos torns i el torn de nit complet. Produirà per tant el sistema B en torns de matí i vesprada. El dimecres 17, dijous 18 i divendres 19 estaran en ERTO el sistema A en torn de vesprada i el torn de nit complet, amb el que produirà el sistema A en torn de matí i el sistema B en torns de matí i vesprada.

S'aplicaran criteris de rotació per a evitar l'afectació permanent dels treballadors del torn de nit. Els empleats en torns especials podrien veure's afectats de manera proporcional en dies diferents als assenyalats per a la parada de producció.

En el que va d'any, la fàbrica valenciana acumula dos pròrrogues d'un ERTO anterior motivat per la Covid i tres nous ERTO a causa de l'escassetat de semiconductors. La primera pròrroga va ser el 27 de gener, encara per la pandèmia, però la segona, l'11 de març, ja va tindre el seu origen, per primera vegada, en els problemes de subministrament.

A partir d'ací, els tres nous ERTO (de 26 d'abril, 25 de juny i el vigent, del 30 de setembre) han tingut tots el mateix origen, els semiconductors, recorden des de STM. El primer es va modificar en una ocasió, el següent fins a set vegades, i el vigent hui en dia porta ja cinc canvis.