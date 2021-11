El impresionante desnudo de espaldas de Cristina Castaño por su 43º cumpleaños

Poco a poco, sobre todo a raíz de su papel en La que se avecina, aunque también después en otras películas, como Sin rodeos, Bajo el mismo techo o Lo dejo cuando quiera, o series como Cuerpo de élite o la actual Toy Boy, además de en teatro, la actriz Cristina Castaño ha consiguiendo ser una de las españolas más seguidas en Instagram con cerca de 1.200.000 followers. Estos, visto lo visto, no pueden estar más contentos con las publicaciones periódicas que hace la gallega.

Y es que de vez en cuando Castaño celebra ciertas efemérides como Dios y su madre la trajeron al mundo, para regocijo de sus fans, que saben del esfuerzo y dedicación que le pone la intérprete a un estilo de vida sano para seguir conservando año tras año una silueta y un cuerpo en el que siente más que a gusto.

En este caso ha sido su último cumpleaños, justo antes de que finalizase octubre, y en el que alcanzó los 43 otoños. La actriz ha publicado una fotografía en la que aparece de espaldas en un paraje idílico y sin ropa, solo dejando visible su larga melena y la parte baja de su espalda, hasta un poco más por debajo de los hoyuelos de Venus.

"En Madrid llueve pero yo hoy nazco de nuevo. 43. Not bad. Happy Birthday To Me", ha escrito la actriz, quien ha recibido multitud de felicitaciones y parabienes por la imagen de amistades del mundillo como Elena Furiase, Canco Rodríguez, Juana Acosta, Pol Monen, Carlos Bardem, María Adánez, Patricia Conde, Silvia Marty, Alejo Sauras, Mónica Naranjo o Silvia Abascal.

La impresionante fotografía, sin embargo, ya recuerda a otros posados que ha hecho la actriz desnuda. De hecho, en enero de este mismo año ya dejó ojipláticos a sus seguidores saliendo de una bañera en el archipiélago brasileño de Fernando de Noronha, en su anterior cumpleaños (con un selfi de perfil y completamente desnuda sobre la cama) o, hace unos años, para celebrar sus 600.000 seguidores, una instantánea de ese momento al salir de la piscina...