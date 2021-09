Dónde puedes ver ‘Toy Boy’ temporada 2: fechas de estreno de sus episodios en Atresplayer y Netflix

Aunque la temperatura comienza a descender con la llegada del otoño, el retorno de Toy Boy volverá a disparar estos días los termómetros. La ficción creada por César Benítez (El príncipe), Juan Carlos Cueto (El internado) y Rocío Martínez Llano (Tierra de lobos) cuenta con nuevas desventuras de los strippers en su llegada a Atresplayer y Netflix.

¿Cómo puedes ver la serie?

El primer episodio de la segunda temporada ya está disponible en Atresplayer Premium, que estrenará cada domingo un nuevo capítulo en la plataforma. Por su parte, después del acuerdo entre Atresmedia y Netflix para la emisión de la serie, Toy Boy 2 llegará a la plataforma cuando la serie haya sido emitida en Atresplayer.

¿Qué contará la segunda temporada?

La ciudad de Marbella ha cambiado mucho desde que fuéramos testigos de los hechos la primera temporada. Hugo está en la búsqueda del responsable del intento de asesinato de Triana, quien podría no volver a andar. En este contexto hará acto de presencia el Turco, un agresivo empresario dueño del local One per Cent, que hará realidad todas las fantasías de la élite. Este se convertirá en una nueva fuente de conflictos.

Regresos y nuevas llegadas

El reparto original regresa de nuevo, encabezado una vez más por María Pedraza, Cristina Castaño y Jesús Mosquera. A estos se suma en la segunda temporada Álex González (Vivir sin permiso), Federica Sabatini (Suburra) y Maxi Iglesias (Valeria). También regresan Jose de la Torre, Miriam Díaz-Aroca, arlo Costanzia, Juanjo Almeida, María Pujalte o Jose Manuel Seda, entre otros muchos intérpretes.

Vídeos promocionales

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.