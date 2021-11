Wyoming, a Sandra Sabatés en 'El intermedio': "¿Has vuelto a beber?"

Wyoming dedicó este martes su monólogo inicial de El intermedio a la COP26 -Conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima de 2021- celebrada en Glasgow para criticar a los líderes mundiales que acudieron a ella y abogar por el reciclaje: "Yo llevo 16 años haciéndolo con mis chistes", reconoció.

"Resulta difícil de entender que los políticos hayan utilizado cerca de 400 aviones privados para desplazarse a la cumbre por el cambio climático", afirmó el presentador, que también atizó al presidente estadounidense Joe Biden: "Sin pretenderlo, Trump fue más respetuoso".

🔴 Wyoming comienza el programa robre la cumbre sobre el cambio climático: "Este problema solo se solventará si todos ponemos de nuestra parte y nuestros dirigentes deberían ser los primeros en predicar con el ejemplo". ▶ #elintermedio en directo: https://t.co/iynaDJiAiR pic.twitter.com/f8WNH2c8eo — El Intermedio (@El_Intermedio) November 2, 2021

Al concluirlo, el madrileño se dirigió a la mesa, donde le esperaba Sandra Sabatés. La periodista le saludó, pero Wyoming, tras devolverle el saludo, comentó: "¿Has vuelto a beber?".

Sabatés, acostumbrada a las bromas del presentador, le contestó: "Eso no es reciclar, es repetir. Ya me has hecho cuatro veces ese chiste y, una cosa te digo, sigue sin tener gracia...".

"Es lo bueno de no tener memoria, para mí todo es nuevo. Bienvenida a El intermedio... ¿Casandra? ¿Cómo te llamabas? ¿Amelia?", bromeó Wyoming. La periodista le ignoró y saludó a los espectadores para comenzar el programa del día.