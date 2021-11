Belén Esteban abandona el plató de 'Sálvame' tras ver las críticas de Samanta Villar hacia ella

Este fin de semana, Samanta Villar no ha tenido pelos en la lengua a la hora de opinar sobre su compañera de cadena, Belén Esteban, y lo ha hecho para criticar la exposición que hace de su hija, Andrea Janeiro. Y, obviamente, esto no ha sentado nada bien a la colaboradora, que ha decidido abandonar Sálvame tras escuchar las declaraciones.

"Belén Esteban o quien sea no puede ir al plató a decir 'mi hija' o 'el padre de mi hija', porque estás perjudicando a tu hija haciendo esto", comentó la periodista en 8 maníacs, programa de 8tv en el que estaba presente Laura Fa. "De hecho, la propia hija le dijo en un momento dado que dejara de hablar de su padre, demostrando que tiene dos dedos de frente, más que Belén Esteban".

Pero el tema no ha sido una simple opinión, sino que la expresentadora de Conexión Samanta sacó a relucir el día que acudió como colaboradora a la docuserie de Rocío Carrasco y coincidió con Belén Esteban, momento que aprovechó para hablarle de esto durante una publicidad: "Ella dijo: 'Sí hombre, ¿y yo no puedo venir a hablar del padre de mi hija?'. Y le respondí: 'Pues no, no lo puedes hacer'".

Samantha Villar carga duramente contra Belén Esteban #yoveosalvame pic.twitter.com/OD68F8b56i — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 2, 2021

Este martes, tras la emisión de este vídeo como un sencillo cebo adelantando el tema del que iban a hablar, Belén Esteban cogió su bolso y su chaqueta y se marchó del plató de Sálvame.

Los tertulianos que estaban presentes han comentado que, desde la reunión previa al programa, la 'Princesa del Pueblo' ya estaba enfadada, y podría ser que su abandono se debiera a más motivos, además de las palabras de Samanta Villar. De hecho, también han comentado que la de Paracuellos había comentado que estaba de acuerdo con algunas de las cosas que dijo la periodista sobre los menores.

Belén Esteban abandona el plató de Sálvame tras escuchar las duras declaraciones de Samantha Villar #yoveosalvame pic.twitter.com/s9nfchHGpZ — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 2, 2021

Tras volver de publicidad, Belén Esteban no había regresado aún, pero Carlota Corredera ha asegurado que estaba "un poquito más tranquila" y le pidió que, cuando ella considerase, volviera a entrar en plató.