Reyes, en 'First Dates': "Pol y yo tenemos que hacer muchas maldades juntos"

Con la música de Cazafantasmas de fondo y cogidos de la mano. Así se marcharon Reyes y Pol del especial de Halloween de First dates, donde se conocieron y conectaron nada más verse.

El primero en llegar fue el músico, acompañado de los otros tres miembros de su banda: "La chica que me quiera tiene que saber que estoy casado con ellos, que tendrá que venir a nuestros conciertos y giras, y entender mis horarios", reconoció Pol.

Carlos Sobera les acompañó al escenario antes de recibir a su cita, Reyes, que llegó con un regalo para su pareja de la noche, un candelabro con una calavera: "Lo he hecho yo", afirmó.

El presentador la llevó hasta la mesa, desde donde disfrutó de una de las canciones del grupo de su cita: "La actuación me ha parecido genial, la estética, la canción... ha estado muy chula", reconoció la tarraconense.

Pol y su grupo, en 'First Dates'. MEDIASET

La música, el maquillaje, Halloween... todo hizo que la durante la velada ambos comensales encontraran numerosas cosas en común como para querer conocerse más en sucesivas citas.

Tras la cena, los dos fueron al fotomatón del programa de Cuatro para inmortalizar su visita, y allí fue donde el batería le pidió un beso a Reyes: "Uno corto que esto lo va a ver mi hija", afirmó ella.

"Con lo que me gusta Halloween me ha impresionado la cita porque he tenido concierto en directo, he cenado con el batería y me lo he pasado muy bien. Tenemos muchas maldades que hacer y sí que quiero una segunda cita con él", admitió Reyes. Pol, por su parte, también quiso volver a quedar con la tarraconense.