Miguel, en 'First Dates': "Me considero un marciano porque me abdujeron los alienígenas"

First dates celebró este lunes su particular noche de Halloween con un especial de citas con comensales de lo más particular. Una de ellas fue Tara, que en su presentación reconoció que "a veces me siento más animal que humana".

"Un animal se enfada, llora y está ahí, da igual lo que tú le hagas, el animal está contigo hasta el final de sus días. Y yo soy así", añadió la malagueña que destacó por sus tatuajes y sus colmillos.

Carlos Sobera quiso saber el número de dibujos que llevaba en la piel Tara: "He perdido la cuenta, no te puedo decir", admitió. "El motivo por el que los llevo es estético y tengo los ojos inyectados con tinta negra, la lengua bífida, las orejas de elfo y los dientes".

Su cita fue Miguel: "Me considero un marciano porque he leído muchas cosas basadas en hechos reales y, en su momento, me abdujeron los alienígenas", comentó el canario al llegar al local de Cuatro.

"Todo lo que llevo tatuado tiene un significado, incluso algunos lo usé para tapar lo que me había hecho por estética", señaló el mecánico naval, que, físicamente, conquistó a Tara: "Me lo llevo para mi casa", admitió la malagueña.

Durante la velada comentaron todas las modificaciones y tatuajes que llevaban cada uno en el cuerpo, pero también quisieron ver más allá, y Tara, por ejemplo, alabó los ojos de Miguel, que reconoció que "ella también los tiene muy bonitos y con un gran fondo".

Al final, el canario sí que quiso tener una segunda cita con Tara: "Estoy deseando probar esos dientes de vampiro", afirmó. La malagueña, por su parte, también quiso volver a quedar con el mecánico naval.