Puente afirma que el Ayuntamiento no dará "un paso atrás" en su plan de movilidad para que Valladolid sea referencia

Puente, que ha visitado los cementerios municipales con motivo de la celebración del día de Todos los Santos, ha asegurado que es necesario ir hacia una movilidad cada vez más "sostenible", "saludable" y "más limpia".

"En ese trabajo nosotros, desde luego, lo tenemos claro, no vamos a dar marcha atrás", ha señalado Puente al referirse al trabajo que lleva el Ayuntamiento en esta materia precisamente cuando se celebra la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).

El primer edil ha asegurado que se seguirá avanzando para colocar a Valladolid "entre una de las diez ciudades más sostenibles de Europa, no solamente de España" porque quieren que sea una referencia en movilidad sana, sostenible y segura.

"Y rápida, también", ha aseverado el alcalde, quien ha apuntado que las medidas que promueven puede que dificulten "indudablemente" el tráfico en vehículo privado en algunas zonas de la ciudad, pero facilitan la utilización de otros medios de transporte como es ir a pie, en bicicleta o en transporte público, que gracias a la creación de plataformas reservadas es un 27 por ciento más rápido que antes de la implantación de estas medidas, lo que es un incremento de velocidad comercial "muy importante" para el transporte público de Valladolid.

Así, se seguirá trabajando fundamentalmente en la las políticas de movilidad y, una vez que se ha adjudicado la obra de la rampa del ascensor de la ladera norte de Parquesol, "en breve" se adjudicará la ladera este.

"Lo que quiere decir que vamos a intentar transformar la movilidad de uno de los barrios que tiene una orografía más complicada para favorecer la movilidad peatonal y la movilidad ciclista del centro de la ciudad hacia ese barrio con esas dos intervenciones", ha explicado.

INICIATIVAS EN MARCHA

Además, se seguirá con el programa de movilidad, con el incremento del número de carriles bici, contexto en el que "pronto" se licitará la obra de del Camino Viejo de Simancas en su primera fase.

De la misma forma, ha señalado que se va hacia una "importante" renovación de la flota de autobuses con la adquisición de vehículos eléctricos, vehículos de gas natural comprimido (GNC) que están en el programa de adquisición de vehículos de Auvasa.

Aparte de eso, ha añadido que se está ya optando a fondos europeos para desarrollar la zona de bajas emisiones (ZBE), que ha recordado que por ley tiene que estar en marcha antes del 31 de diciembre del año 2023, proyecto que ya han explicado y para el que tratan de obtener financiación que ayude a implantarlo y ponerlo en marcha.

En cuanto a los atascos que han producido los cambios llevados a cabo hasta el momento en la ciudad, Puente ha reconocido que es "un cambio cultural" y como tal "requiere de tiempo", pero ha advertido de que los estudios señalan que el 30 por ciento de las muertes que se producen por problemas cardiovasculares tiene que ver con factores ambientales, por encima del colesterol.

"Estamos hablando de un problema de salud. Ya no sólo un problema medioambiental, no sólo un problema de conservación del planeta, sino que estamos hablando de un problema de salud de las de las personas", ha insistido el alcalde, quien ha reiterado que van a seguir avanzando y creen que la ciudadanía, "en su mayoría", entiende estos cambios. "Hay quien no los entiende, en muchas ocasiones los acepta y yo creo que poco a poco se acostumbra a ellos", ha concluido.