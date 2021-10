Un cadáver yace durante horas frente al Palacio Nacional de Haití

El cadáver de un hombre en los huesos yacía este domingo a unos pocos metros del Palacio Nacional de Haití, sin que nadie haya acudido a retirarlo de la vía pública durante varias horas, en medio de una grave crisis que afecta a todos los servicios del país.

Era mediodía se podía el muerto tirado en medio de la calzada, con las costillas marcadas en extremo y los delgadísimos brazos extendidos, tal y como lo dejaron ahí a las 8:00 de la mañana para que estuviese visible con la intención de que la autoridad competente se lo llevase.

El fallecido era un mendigo que solía rondar Champ de Mars, la plaza ubicada frente al Palacio Nacional, muy frecuentada por desharrapados y personas con problemas mentales, según explicó uno de sus compañeros.

"Lo cuidamos muchísimo antes de que muriera" en torno a las 3:00 de la mañana, dijo el hombre, que no quiso identificarse.

"Fue el hambre lo que lo mató. No podíamos hacer nada. Estaba enfermo pero no tenía ningún hospital al que ir. Lo llevamos al Hospital General, no se ocuparon de él. El hombre no tiene parientes y mucho menos una familia", explicó.

El cadáver estaba resguardado por unos neumáticos y unas piedras, que señalizaban precariamente su presencia para evitar que lo arrollara algún vehículo.

Algunos conductores estiraban el cuello al pasar junto al cadáver, pero ninguno detuvo la marcha.

Unos cuantos peatones sí se acercaban a ver al muerto de cerca, incluso alguno tomó fotos con su móvil, mientras una mujer fue la única persona que trató de darle cierta dignidad al difunto cubriéndole el torso con la camisa, que se le había subido, y juntándole las esqueléticas piernas.

Haití atraviesa una grave inestabilidad, en las últimas semanas, varios servicios públicos se han visto afectados por el desabastecimiento de combustible y por la acción de las bandas armadas que controlan varias barriadas en la capital.