Bustamante se retracta en 'laSexta Noche': "Confundí feminista con hembrista"

David Bustamante desató la polémica en septiembre con unas declaraciones que realizó en una entrevista en la Cadena Ser. "Lo mejor que se ha hecho es la mujer, pero hay que proteger también a los hombres", expresó.

Desde el feminismo se le cuestionó duramente su posición, "¿protegerlos de qué?". Por ello, el cantante ha querido este sábado en laSexta Noche pronunciarse al respecto.

El presentador del programa le preguntó acerca de este asunto y fue entonces cuando el exconcursante de Operación Triunfo matizó sus palabras. "Se me puede entender", dijo.

Justificó su frase en una equivocación con los términos, aunque su intencionalidad era diferente. "Confundí feminista con hembrista. Lógicamente, eso fue un error mío. Pero se ve perfectamente la intención", expresó. "Desgraciadamente hay muchos con el hacha en alto que están deseando que te equivoques".

"Yo creo que tenemos que cuidarnos los unos a los otros porque nos hacemos mejores. No me gustan los jaleos, no me gusta polemizar, y lo hice con la mejor de las intenciones para quitarle hierro al asunto... y me salió mal", declaró.

Concluyó sus aclaraciones pidiendo perdón a quien haya podido molestarle aquella frase. "Pido disculpas a quien ofendí y, desde luego, saben perfectamente cuál es mi postura", sentenció.

Sin embargo, esta no es la primera polémica que protagoniza en este sentido. Ya en 2019 declaró que no era "ni feminista ni machista", sino "persona", durante la presentación de uno de sus discos.