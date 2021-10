Tras un tiempo desaparecida de la televisión, Raquel Bollo se ha convertido en la nueva colaboradora de Viva la vida, según ha anunciado el propio programa nada más empezar la emisión de este sábado.

A partir de ahora, la andaluza tendrá que comentar las principales noticias del mundo del corazón, que afectan en gran medida a importantes amigos suyos como Antonio David, Olga Moreno, Belén Esteban o la familia Pantoja.

Para empezar, ya se ha pronunciado acerca del anuncio de ruptura de Olga Moreno y Antonio David, asegurando que tan solo se trata de una crisis de la pareja y no una separación definitiva.

Ha confesado que ya le aconsejó a Anabel Pantoja que debería cancelar la boda cuando conocieron la noticia de la recuperación de Doña Ana, porque creía que le daban el alta para que fuera a morirse a casa. Como así fue.

Esta postura la mantuvo una vez que la matriarca falleció, aunque la novia no quiso hacerle caso. "Yo no habría hecho la boda, la habría retrasado", ha sentenciado.

"Entiendo el enfado de Kiko, por lo que yo vivo, aunque Anabel no es culpable de todo lo que ha pasado con su madre, ella ahí no tiene nada que ver", ha declarado.

Raquel Bollo asegura que cree que "Anabel no tiene mala intención, pero sí miedo" cuando le dice a Kiko Rivera que no vaya a Cantora porque no es bien recibido, sin ser cierto, como han asegurado diversas personas.

Además ha confesado un dato hasta ahora desconocido sobre la llegada a Cantora tras el fallecimiento de Doña Ana: Kiko Rivera y Anabel Pantoja ya entraron enfadados a la finca, por ello fueron en dos coches pudiendo ir en uno solamente.

"Yo le convenzo a Kiko Rivera para que vaya pase lo que pase" porque consideraba que si faltaba al funeral "no se lo iba a perdonar nunca" porque "su abuela lo ha criado".

Lejos de lo que sabíamos hasta ahora de cómo había sido esos momentos en Cantora, la única que permaneció al lado de Isabel Pantoja durante toda la noche fue Raquel Bollo, como así ha confesado ella misma.