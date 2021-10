El fotógrafo David de la Iglesia busca a los propietarios de la solitaria casa que resiste al volcán en La Palma

Desde que el pasado mes de septiembre entrara en erupción el volcán de La Palma, no han dejado de sucederse escenas que los vecinos de la isla más occidental de las Canarias tardarán en olvidar.

La violencia salvaje de la erupción ha dado pie también a imágenes de inusual belleza. Una de ellas no deja de circular últimamente por redes sociales. En ella se ve una casa muy cerca de la lava, resistiendo en solitario a la fuerza de la naturaleza. Su autor es el fotógrafo David de la Iglesia.

'Resistiremos', la imagen viral de una casa junto a la lava de La Palma. DAVID DE LA IGLESIA

Ahora, este profesional busca a los propietarios de la vivienda para regalarles una copia de una imagen que no deja de recibir elogios en internet. "Me encantaría encontrar a los dueños de esa casa y ofrecerles una copia impresa de esta imagen. Twitter, haz tu magia", compartió David en Twitter.

"Mi intención sería ofrecerles una copia de la fotografía. Preguntarles si les gustaría tenerla o no, porque entiendo que habrá gente que está en su situación y a los que les puede hacer ilusión o no hacerles la más mínima gracia. Pero como no me puedo quedar con esta pregunta, he decido hacer el llamamiento", dijo David en declaraciones recogidas por la SER.

Me encantaría encontrar a los dueños de esa casa y ofrecerles una copia impresa de esta imagen.



Todo el que quiera una copia de la espectacular imagen la puede comprar en la tienda online de David, por un precio que oscila entre los 120 y los 250 euros. El autor la ha bautizado como Resistiremos.

Por ahora, se sabe que los propietarios de la casa son alemanes, pero no se les ha podido localizar. Todo indica, por la dirección que está tomando la lava, que la casa podrá salir sin daños importantes del episodio eruptivo.