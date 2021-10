Carlota Corredera, sobre el documento presentado por Rocío Carrasco ante el juez: "Deja muy mal a Ortega Cano"

Este viernes, Rocío Carrasco se desplazaba a los juzgados de Alcobendas para hacer frente a las diligencias preliminares de juicio por la demanda que le ha impuesto Gloria Camila para conseguir que el derecho a la intimidad y el honor de su madre se mantenga.

La joven tomaba la determinación de denunciar a su hermana para que no hiciera públicos textos de Rocío Jurado en la docuserie que se emitirá próximamente.

Carlota Corredera, que se ha mostrado muy cercana con la hija de Pedro Carrasco desde que se emitió Rocío: contar la verdad para seguir viva, ha querido aclarar algunos aspectos en Sálvame.

"Rocío en ningún momento ha pensado en sacar esos documentos, ella simplemente habló de ellos cuando se le preguntó en este programa", explicó la presentadora.

Esta versión coincide con la que dio la propia Rocío ante las cámaras de la prensa al salir del juzgado. "Ha ido bien… Me he visto obligada a aportar un documento, el único que no me hubiera tenido que aportar en mi vida y tengo que deciros que había mucha insistencia en que se aportaran documentos pero ahora en la vista hay mucha insistencia en que los documentos que se han aportado, se quiten del procedimiento", declaró.

Estos documentos a los que se hace referencia, y que tanto preocupa que se hagan públicos a la familia Mohedano, "dejaría en muy mal lugar a José Ortega Cano", según Carlota Corredera.

Rocío Carrasco no ha querido culpabilizar de esta acción a su hermana, considerando que "la pobre es la que menos pinta en este asunto" y, teniendo en cuenta de que el mayor perjudicado de los escritos sería el torero, ¿es él quien verdaderamente está detrás de este procedimiento judicial?