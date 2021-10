El futbolista Javier Chicharito Hernández ha hablado abiertamente de su comentada separación de la influencer Sarah Kohan en una entrevista con el medio británico The Ringer, admitiendo los errores cometidos en el pasado.

"No fui el mejor compañero posible que tenía que ser, y no fui el mejor padre posible que quería ser. No era un buen amigo, no era la buena persona que quería ser", ha contado el deportista al citado medio.

Aunque el futbolista no ha mencionado directamente a su ex a lo largo de la conversación, su hermana, Ana Silvia, sí había llegado a comentar que la ruptura, sumada a la muerte de su abuelo, hizo que este lo pasara muy mal.

"No sé cómo consiguió superar esa temporada. Fue como si todo su mundo se viniera abajo en un momento", contó Ana Silvia a la prensa, asegurando que esta mala racha estuvo a punto de "destruir" a su hermano.

Fue a principios de este año cuando salió a la luz que la Sarah Kohan había regresado a Australia, su país natal, junto a los dos hijos en común que tiene con el jugador del LA Galaxy, mientras el mexicano se quedaba en Los Ángeles. Aquello agravó los rumores de crisis, que, finalmente, termiaron confirmándose.