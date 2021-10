'Vengeance Is Mine', ganadora de Locarno, aborda si la masculinidad represiva deja espacio al amor

'Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash', firmada por el director indonesio Edwind, recala en la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid después de alzarse ganadora en Locarno. Una metáfora que analiza si hay espacio para el amor y la belleza en una sociedad que alimenta la masculinidad represiva.