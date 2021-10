La romántica declaración de Julen a Sandra en 'Secret Story': "Me mira con ojos de enamorada y yo a ella también"

Este jueves 28 de octubre, Telecinco emitió una nueva gala de Secret Story: la casa de los secretos vertebrada por Halloween. Como cada semana, hubo un expulsado, que en este caso resultó ser José Antonio Canales Rivera. El otro nominado, Julen de la Guerra, ofreció un emotivo momento antes de saber que se quedaba.

Y es que, su expulsión le habría supuesto separarse de Sandra Pica, su pareja durante las últimas semanas. El extronista habló con Jorge Javier Vázquez en lo que se convirtió en una declaración de amor a Pica que comenzó cuando Julen dijo que la catalana era su gran pilar en el concurso.

"Ella para mí es una persona muy importante, ya lo era antes de entrar aquí, pero no nos conocíamos de casi nada, y aquí se ha portado súper bien conmigo, me ha dado su apoyo, cuando he estado mal ha venido..." explicó antes de que el presentador preguntara por la sonrisa de Pica.

"Su sonrisa es preciosa, es una chica súper sencilla y me he dado cuenta de que la quiero un montón. A veces me mira con cara de ‘te quiero matar’, pero yo noto que me mira con ojos de enamorada. Yo también la miro con esos ojos", continuó, aclarando que estaba enamorado. Aunque no lo sabía, Sandra Pica estaba viendo la conversación desde la habitación y, emocionada, comenzó a llorar.

Después, Julen siguió hablando sobre la relación: "Al principio, ella se ponía como trabas. Luego yo, y finalmente nos dejamos llevar los dos. A día de hoy lo que siento es que quiero estar con ella como pareja. Pienso que somos muy parecidos, nos gustan las mismas cosas, nos entendemos súper bien... a veces nos rayamos, pero nos dura 10 minutos".

Jorge Javier Vázquez, entonces, le dio la oportunidad de dejar grabado un mensaje para la chica por si era él quien se iba. "Decirte que te quiero un montón. No te preocupes, que te voy a espera fuera, solo me apetece estar contigo tumbado en la cama, comer a las cuatro de la tarde y volver a dormirnos", empezó.

Después, destacó los aspectos que más le gustaban de Sandra. "Eres una chica estupenda a la que todo le viene bien, como a mí, súper sencilla, súper honesta y que te quiero y que te mando un abrazo muy fuerte", terminó. La joven recibió la noticia de que Julen se quedaba una semana más justo al terminar su pasaje del terror.