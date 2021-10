La plataforma Netflix estrenó hace pocos días su nuevo reality, el primero producido en España, Insiders. Un revolucionario formato que le da una vuelta de tuerca al reality de encierro.

Un grupo de 12 concursantes entran a convivir a unas instalaciones como parte de la fase final de casting, pensando que en la zona de vivienda no se les graba. Pero sí. Y además, pasan por pruebas y valoraciones sobre sus emociones y caracteres, lo que les descoloca totalmente. Un juego mental y de convivencia que ha ganado Nicole, una canaria de 27 años que es comunity manager y se describe como un "huracán de emociones y muy temperamental". Ella se ha llevado los 100.000 euros del premio.

¿Por qué ha ganado Insiders? Por ser yo, por ser real, por ser auténtica y por no seguir una estrategia mala.

Dijo antes de entrar que estaba "dispuesta a mentir, joder a quien sea"… ¿lo ha tenido que aplicar? He tenido que joder, pero mentir… quizá cuando me mandaron la prueba de ser la cómplice del reality. He sido 100% yo, pero es que soy bastante jodedora en mi vida habitual. Mi madre tiene una santa paciencia conmigo…

La cuestión era que la gente la quisiera y la votara y usted consiguió eso, ¿no? Porque me encargué de conocer a la gente. Yo quería sacar de ahí amigos, de conocerles, de divertirme con ellos. Eso era realmente el secreto de Insiders, que el algoritmo perfecto es el ser humano. Y si tú gustas al ser humano, es el que te va a hacer vencer.

¿Por qué esa conexión tan rápida con Ivan Molina? Porque le conocí en la primera fase de castings y ahí empezamos a hablar, nos tomamos unas cervezas. Primero le quise ver como un confidente, como una persona a quien confiar mis secretos y tener esa parte fundamental de apoyo. Cuando hay algo que te hiere y no quieres contarlo en público necesitas contárselo a alguien que te conozca y que te abrace y sepa que estás dolido por eso. Iván tenía eso bonito, cuando necesitaba un abrazo suyo lo tenía. Pero también es muy temperamental, tiene mucho carácter y yo el triple. Por eso es una relación de amistad tan tóxica.

¿Por qué se presentó a un casting que no sabía de qué iba? No tengo ni idea. Yo estaba haciendo un directo en Instagram y mis seguidores empezaron a decir que si me había presentado al casting de Netflix. Me dio curiosidad, bicheé, me suscribí y me llamaron y a partir de ahí lo fui haciendo.

¿Se emocionó mucho? No lo hacía pensando "joder, que me llamen, tengo ganas de entrar", no, me dejé llevar y lo llevé con una calma que nunca en mi vida había tenido.

¿Cuánta diferencia había entre lo que pensabas que podía ser y lo que fue? Mucha. Es que no sabía en qué iba a consistir. Nos dijeron que era la fase final de un casting y que nos iban a preparar como concursantes. Hicieron todo tipo de juegos para jugar con nuestra cabeza, nos manipularon… pero yo lo disfruté al máximo. Me ha encantado que por una vez en la vida hayan podido jugar con mi cabeza y yo no haya podido gestionar todas esas emociones y no poder gestionar el juego.

¿Es grato tener esas nuevas sensaciones en un mundo en el que estamos de vuelta de todo? Mola mucho. La vida está tan llena de mentiras y de hipocresías que encontrarte ahí y jugar a ese juego en el que te comportas de una manera cuando te están grabando y de otra cuando no y luego te ponen delante de cámara lo que has hecho cuando pensabas que no grababan y te enfrentan a tu propia realidad y tienes que defender lo que has hecho. Y si te vienes abajo es porque estabas actuando.

¿Cómo llevó la revelación de que les habían grabado en todo momento? Con felicidad, porque he sido yo. Si hubiese sabido que era un reality… me habría comportado igual, aunque a lo mejor hubiese sido un poco más comedida en algunas cosas. Pero me encantó.

Hay pruebas muy duras, como la del conejo… ¿cómo la vivió? Me he hecho pescetariana, la única carne que como es la del pescado. He dejado de comer carne animal. Y como a día de hoy vivo con Hugo, me es más fácil porque él es vegetariano.

Llegó con 17 euros en la cuenta bancaria al concurso, ¿cómo se siente ahora con los 100.000 euros? Millonaria (risas), como diría Rosalía. Me siento con la facilidad de moverme mejor, pero sin perder la cabeza. Ese dinero no me va a durar eternamente, me encargaré de que crezca.

¿Va a invertirlo en usted como dijo? En mi operación de cambio de sexo, sí. Era mi meta y lo voy a cumplir.

¿Cómo ha sido guardar el secreto del reality? Esos últimos 17 euros los invertí en Enantyum de la migraña que me daba tener toda esa información en la cabeza y no poderla volcar en alguien. Me ha sido muy difícil, sobre todo por el estado emocional de necesitar opiniones, saber si lo había hecho mal o bien, mamá hice esto, mamá hice lo otro… y convivir con ella y no poder contárselo fue duro.

¿Con quién mantiene relación y a quién borraría de su vida de entre sus compañeros? Relación con mi aquelarre, hoy vengo un poco en representación de todos ellos y a quién querría fuera de mi vida… a día de hoy con brutal honestidad, a Fama.

¿Estaba de acuerdo con las valoraciones que le hacía el algoritmo? No, ellos me machacaron mucho con la falta de empatía. Y yo pensaba ‘¿pero qué más quieren que haga, que me corte el cuello para sentir su dolor?’. Me machacaron mucho con eso y cuando me enteré qué era mentira quería asesinarlos a todos. Me decían que no era empática y yo que sí, porque me conozco.

¿Odiaron al ‘comité decisor’? Sí, de hecho yo la miraba combatiente, en plan ‘¿esta tía me está intentando convencer a mí de lo que soy yo?’. Ante lo que desconoces te lo crees y yo iba ya negra de la sala blanca.

¿Os pidieron perdón después, aunque estuvieran haciendo su trabajo? Después han sido muy buenos, nos han cuidado mucho, nos han protegido mucho y yo disfruté de ese engaño.