Escrivá confía en que la certificación del IMV a través de ONG permita llegar hasta las situaciones más "singulares"

20M EP

NOTICIA

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha mostrado su deseo de que la implantación "en próximas semanas" del mecanismo para que las organizaciones no gubernamentales (ONG) puedan certificar situaciones "singulares" de personas vulnerables para la obtención del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ayude a que "no haya nadie vulnerable que pueda decir que no tiene una red de acogida".