Verdeliss se emociona al ver a su hija Miren comunicándose con su futura hermana: "Hola, bebé"

Verdeliss anunció el pasado mes de agosto que estaba esperando a su octava hija, a la que su marido y ella llamarán Deva en honor a la diosa hindú de la luna. Desde entonces, su familia vive con entusiasmo el embarazo de la influencer.

La exconcursante de GH VIP lleva 24 semanas embarazada, e incluso la más pequeña del clan, Miren, se ha percatado de ello. Tanto es así que la menor ya se comunica con su futura hermanita.

Así lo ha demostrado Verdeliss en sus últimas stories de Instagram, donde, emocionada, aprecia cómo la pequeña observa con atención la barriga de su madre, a la que se dirige pronunciando varias veces la palabra "bebé".

Verdeliss muestra su barriguita de embarazada. INSTAGRAM / VERDELISS

En el vídeo, Miren acaricia la tripa de la ex gran hermana mientras Laia, una de sus hermanas mayores, le habla cariñosamente. "Miren, que ya no vas a ser la pequeñita", le dice.

Fue el pasado 5 de agosto cuando Verdeliss, madre de los pequeños Aimar, Irati, Julen, Laia, Miren y las mellizas Eider y Anne, anunció la noticia de su nuevo embarazo. "Efectivamente, hay un bebé creciendo en mi interior", celebró.

A diferencia de lo que sucedió en anteriores ocasiones, la influencer transmitió esta información mucho más tarde de saber que estaba embaraza. Su último embarazo fue el de Miren, y durante aquellos meses concursaba en GH VIP.

"No sabría deciros si ha sido fácil o no, guardar el secreto. ¡Esta vez, todo ha sido tan diferente! Me he debatido entre proclamar a los 4 vientos nuestra felicidad o seguir amparados en esa preciosa burbuja donde sólo nuestros más íntimos conocían la noticia… donde solo existía cariño e ilusión compartida (gracias a toda nuestra familia y amigos por ser tan 'confidenciales' jeje). Donde si nadie más lo sabía, a nadie más otorgábamos el poder de hacernos daño", reveló.