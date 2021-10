El anuncio de Ricardo Rodríguez, marido de María Patiño, a lo galán de telenovela

Ricardo Rodríguez, el marido de María Patiño, continúa con su ascendente carrera en el mundo de la interpretación, esta vez dando el salto a la publicidad, donde, en una campaña para una conocida cadena de pizzas, protagoniza varios anuncios en los que da vida a todo un galán de telenovela.

El venezolano ha compartido algunos de estos spots, que ya se pueden ver en la televisión, en sus redes sociales. En ellos, al más puro estilo culebrón, como él mismo reconoce a través de los hashtags que ha acompañado a la publicación, se mete en el papel protagonista con el único objetivo de salvar la pizza con piña.

Rodríguez se mete en la piel de Norberto y, junto a Renata, su compañera de escena, busca un plan para que la conocida cadena de pizzerías no quite de su carta una de sus especialidades: la pizza Hawaiana Crispy. "Renata, salvaremos la pizza con piña, te lo prometo", asegura el actor, doblado por una voz en off.

María Patiño y Ricardo Rodríguez, a quien se le ha podido ver en series como Gran Reserva O B&B o en el cortometraje El purgatorio, forman una de las parejas más consolidadas del panorama social. Comenzaron su relación en el año 2006 y, desde entonces, su amor no ha hecho más que crecer.

Además, la pareja se casó en agosto de 2019 en una ceremonia íntima en Sri Lanka.