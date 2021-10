"Esto es todo": ABBA confirma que no harán más música juntos después de su primer disco en casi cuatro décadas

Esta vez sí, la separación de ABBA será definitiva. A punto de sacar al mercado su primer álbum después de casi cuatro décadas de silencio (Voyage, anunciado para el 5 de noviembre), y con tres canciones del mismo ya publicadas (las nuevas I Still Have Faith in You y Don't Shut Me Down, y la compuesta en 1979 Just a Notion), Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus y Benny Andersson, los míticos componentes del famoso grupo sueco, no volverán a grabar juntos nada más.

Eso es, al menos, lo que ha confirmado Andersson (de 74 años) a The Guardian, en un extenso reportaje sobre la reunión del cuarteto publicado este miércoles por el diario británico: "Esto es todo", afirma. "Tiene que serlo. En realidad nunca llegue a decir 'esto es todo' en 1982 [el año en que el grupo se separó por primera vez]. Nunca llegué a decirme a mí mismo que ABBA nunca iba a volver. Pero ahora sí puedo decirlo: esto es todo", añade.

"Sí...", corrobora por su parte Ulvaeus, en la misma entrevista.

En poco más de una década en activo -desde 1971 a 1982-, ABBA compuso más de 100 canciones que se han convertido en éxitos atemporales, desde Waterloo, con la que ganaron el Festival de Eurovisión de 1974, hasta Mamma Mia, que da nombre al famoso musical inspirado en su discografía, pasando por Dancing Queen, Knowing Me Knowing You, Take a Chance on Me, Super Trouper, The Winner Takes It All, Money Money Money, SOS, Chiquitita, Fernando, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), Thank You for the Music...

Su regreso 39 años después de que publicasen The Visitors, su octavo y hasta ahora último álbum de estudio. generó, como era previsible, una enorme expectación, por más que el propio Anderson haya confesado que no acaba de entender el porqué de su enorme éxito, y que no sabe si el nuevo álbum, con 10 nuevas canciones, brillará como lo hicieron sus clásicos. Sí ha dicho, eso sí, que se siente "muy orgulloso" de las nuevas composiciones.

Un regreso tan esperado, en cualquier caso, no podía quedarse en un simple álbum de estudio, por lo que los suecos propusieron además un espectáculo holográfico de alta tecnología, con Lyngstad, Fältskog, Ulvaeus y Andersson enfundados en un traje y un casco (los atuendos apodados como "Abbatars") que permitían monitorizar todos sus movimientos, con el objetivo de crear un concierto innovador de 22 "grandes éxitos" y de una hora y media de duración.