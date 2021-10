Bertín Osborne, en 'El hormiguero', al día siguiente de fallecer su mejor amiga: "Estoy muy revuelto y jodido"

Bertín Osborne acudió este miércoles a El hormiguero, pero no fue una visita fácil para él, como le reconoció el cantante a Pablo Motos: "Hoy es un día complicado para mí. Ayer por la noche murió mi mejor amiga y hoy estoy muy revuelto y jodido".

"Sin embargo, esta mañana cuando me he levantado, tenía como veinte entrevistas por lo del disco (acudió al programa de Antena 3 para presentar Cuarenta años son pocos, que saldrá a la venta el 29 de octubre), y he pensado qué haría Mercedes -Domecq Ybarra- si me viera en esta situación", reconoció Osborne

.@BertinOsborne nos presenta su nuevo álbum con el que celebra sus 40 años de carrera musical: “Cuarenta años son pocos” #BertínEH pic.twitter.com/YL1O5GBGUX — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 27, 2021

"Ella me daría una patada en el culo y me diría que saliera aquí y me divirtiera. Y por eso tengo esta sonrisa, aunque me cuesta sacarla", le aseguró el invitado al presentador, que continuó con la entrevista al cantante.

Entonces Motos se interesó por las rutinas diarias de su invitado: "Me levanto a las siete de la mañana y le escribo a Carlos Herrera sobre cosas del programa y me contesta, que no sé cómo lo hace", respondió entre risas.

"Me acuesto temprano, a veces a las diez de la noche ya estoy en la cama, pero allí oigo la radio, pongo la tele y leo a la vez, aunque no me entero de nada. Igual me veo un partido de la liga griega de fútbol que me leo la historia de los Austrias", explicó.

Bertín Osborne y Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Eso sí, nada más levantarse, Osborne va al gimnasio "sin desayunar, que lo hago después o no desayuno. Si lo hago me tomo un sándwich de jamón y un vino tinto. Eso es buenísimo porque el café es una mierda y sienta fatal. Luego voy al campo y me ocupo de todo, me subo hasta en el tractor".

No vio a sus hijas en 'El hormiguero'

El presentador no dejó pasar la oportunidad de recordar la visita de las cuatro hijas de Osborne al programa, pero el invitado afirmó que "no me avisaron de que iban a venir y lo pillé empezado".

"Tus hijas dijeron que eras un fanático del orden", le dijo Motos tras poner los mejores momentos de Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne y Ana Cristina Portillo en El hormiguero.

"Pasar la fregona es un arte, primero ella y después la aspiradora para recoger los pelillos que deja la fregona. Cuando viene alguien nuevo al servicio de casa le enseño todo y le plancho yo. Soy extremadamente ordenado, un poco maniático en eso", explicó, dando la razón a sus hijas.