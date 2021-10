La escritora Rosa Regàs ha recogido este miércoles 27 de octubre el Premio José Luis Sampedro, que se concede en el marco de Getafe Negro, asegurando que este tipo de galardones son necesarios para personas "mayores porque ayudan a pensar que no todo está acabado".

"Acabo de recibir un premio que lleva el nombre de una persona muy querida y muy admirada. Y, contradiciendo a quienes aseguran que los premios son para los jóvenes, los mayores, ancianos como yo, los necesitan para no pensar que todo está acabado", ha apuntado. "Es decir, necesitamos ayuda para olvidar que todo está acabado. Un premio nos aúpa", ha añadido.

El acto se ha celebrado en el Club de profesores de la Universidad Carlos III de Madrid, en presencia de Juan Romo, rector de la Universidad; Sara Hernández, Alcaldesa de Getafe; Eva Herrero, adjunta de la Vicerrectora de Comunicación y Cultura de la UC3M, y Lorenzo Silva, comisario del Festival de Novela Policiaca de Madrid. También ha asistido Olga Lucas, viuda de José Luis Sampedro, encargada de entregar el galardón que lleva el nombre de su marido.

Termina el acto de Entrega de Premios de #La14deGN en la @uc3m: Rosa Regàs, Premio José Luis Sampedro, y Mercedes Rodrigo, Premio Novela Negra Ciudad de Getafe. En la foto también: @VilaSilva @sara_heba, Juan Romo (Rector @uc3m), Olga Lucas y @LuisDominguez_ pic.twitter.com/WhrkwAItLk — Getafe Negro (@getafenegro) October 27, 2021

Silva ha definido a Regàs como "un personaje singular". "Escritora, novelista, editora, ha sido bibliotecaria y no una cualquiera, estuvo al frente de la Biblioteca Nacional, una persona con presencia en la sociedad literaria, pero también con su voz ciudadana, su voz cívica, asumiendo el riesgo una y mil veces de ir contracorriente", ha apuntado.

Rosa Regàs recibe de manos de Olga Lucas, viuda del escritor José Luis Sampedro, el XII Premio José Luis Sampedro #La14deGN pic.twitter.com/HO8VkHbtlO — Getafe Negro (@getafenegro) October 27, 2021

"Escribo poco y mal, últimamente, pero desde que sé que tengo este premio he trabajado muchísimo y ya no me preocupa si está bien hecho o si está mal hecho: lo que me preocupa es lo que está ocurriendo mientras estoy escribiendo", ha asegurado Regàs. "Y cuando acabo doy las gracias a José Luis, porque sé que me está ayudando", ha señalado.

Mientras, Mercedes Rodrigo ha sido la ganadora del XXV Premio de Novela Negra Ciudad de Getafe por su novela Un asunto rural, que publicará Edaf.