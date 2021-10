Colomer pide tranquilidad ante el aumento de la IA en Benidorm y pide "una mirada más completa de la realidad"

A su juicio, "Benidorm es un destino que, en la concepción de la hospitalidad, en su versión más adaptada al 'mundo covid', ha sido ejemplar, sobre todo por las actuaciones de sus empresarios".Colomer se ha expresado en estos términos en Alboraya (Valencia), que ha presentado su Plan Estratégico de Turismo y el Plan Director de Turismo Inteligente. Posteriormente, ha clausurado también la I Jornada de Sostenibilidad Hotelera y Responsabilidad Social, que se ha celebrado en Benidorm.

El secretario autonómico ha querido constatar que, en general, las ciudades turísticas viven "históricamente una gran disfunción a la hora de interpretar los datos" y, en este sentido, ha señalado que "en la ciudad turística hay un desfase entre la población de hecho y de derecho", por lo que añade que "si hacemos una métrica desde el punto de vista de la población censada, dejas de advertir otras características más elásticas de la demografía".

Para el titular de Turisme, "necesitamos miradas más completas de la realidad", y reconoce que "la apertura de posibilidades de movilidad de viaje encierra estos pequeños repuntes y situaciones que se deberán examinar".

"INJUSTO"

Por su parte, la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, ha insistido este miércoles, en declaraciones a Europa Press, en que "no hay situación de riesgo por covid en Benidorm" y ha calificado de "injusto" para la ciudad que se diga que el 50 por ciento de los nuevos positivos son de personas extranjeras.

"No hay situación de riesgo en Benidorm; hoy otros municipios que tienen una incidencia más elevada, por lo que nos parece injusto que se esté transmitiendo esta situación que tanto daño está haciendo y no se esté quitando hierro al asunto", ha indicado Montes.

En la misma línea, ha asegurado que "apenas se han notificado llamadas de turistas con covid" y que "se está generando una imagen de inseguridad de Benidorm que no se corresponde con la realidad". "Lo que defendemos es que la incidencia no es tan elevada porque no se tiene en cuenta la población real de la ciudad", ha añadido.