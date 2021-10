Natalia Ferviú se emociona al hablar de su bebé: "Me ha mejorado la vida"

La vida de la estilista Natalia Ferviú y el cantante Carlos Pereiro, líder del grupo Novedades Carminha, cambió el pasado 23 de junio. Ese día daban la bienvenida a su bebé, Marcelo, y no pueden sentirse más agradecidos desde entonces.

Así lo ha demostrado Ferviú en su última entrevista con Europa Press, medio al que respondió durante la entrega de premios Who’s On Next. "Acabo de salir de mi baja de maternidad", avanzó, visiblemente contenta.

La DJ tenerifeña ha retomado sus compromisos laborales tras dar a luz a su pequeño, con el que incluso hizo su primer viaje hace semanas, cuando pasó un tiempo en Galicia. "Me gustaría dedicarme a la crianza y compatibilizarlo con mi trabajo, que se puede. Sí, se puede", contó ante los micrófonos del citado medio.

Aunque es muy cuidadosa a la hora de hablar de su vida privada, Ferviu no puede ocultar la ilusión que le hace hablar de Marcelo. "Me pongo a llorar incluso, es emocionante. Me ha mejorado la vida", apuntó, con un nudo en la garganta.

Tras esta reacción, la estilista, que siempre ha manifestado ser una persona muy sensible, confesó que tenía "la hormona loca", algo que, sumado a la emoción que le produce ser madre, hace que sus ojos se inunden fácilmente de lágrimas.