Una retardadora de rotura catastrófica y un compartimento de paraguas, ganadores de prototipos de la UCAV

Por un lado, una retardadora de rotura catastrófica en materiales metálicos diseñada por Diego Vergara que, como ha explicado su autor, se trata de abordar "un fenómeno que existe en los materiales metálicos denominada fragilización por hidrógeno, que rompe el material de forma interna sin que se pueda ver desde fuera, de manera que una rotura catastrófica que en muchas ocasiones provoca muertes, se puede retardar para que no sea tan rápido el proceso", ha informado la UCAV.

"El retardo se produce porque el fenómeno de la fragilización por hidrógeno direcciona ese hidrógeno hacia puntos que no sean tan catastróficos, de forma que, si el hidrógeno tiende a romper por la mínima superficie, rompe mucho antes que si lo llevas en una dirección más vertical que tiene un recorrido más largo y se produce ese retardo", ha señalado Vergara.

Por otro lado, un compartimento para ubicar paraguas no plegables en el vehículo, planteado por Mª Carmen Rodríguez, que permite ubicar el paraguas en la parte trasera del vehículo, impidiendo, no solo no mojar la tapicería ni el suelo del mismo, sino también llevar sujeto un elemento como un paraguas, evitando también el peligro de llevarlo suelto.