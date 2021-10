Ana Mena cuenta en 'El hormiguero' el curioso regalo que le hizo a un chico que le gustaba

Ana Mena fue la protagonista de este lunes en El hormiguero donde comentó con Pablo Motos todos los logros que ha conseguido en su carrera -36 discos de platino y 3 de oro- y sus recientes nominaciones –a los premios MTV como Mejor artista español y tres en los premios 40 principales-.

La invitada también presentó el videoclip de la canción Un beso de improviso, con la que está triunfando en España, y su versión en italiano Un bacio all'improvviso junto al rapero Rocco Hunt: "Estoy preparando el disco entero en italiano", comentó Mena.

"¿Es verdad que le regalaste una caja de verduras de tu huerto al chico que te gustaba?", le preguntó el presentador. Entre risas la cantante le dijo que sí, pero sorprendida exclamó: "Pero... ¿Quién te ha contado eso?".

"Solo lo he hecho una vez, pero es que para mí el huerto es uno de mis hobbies cuando tengo tiempo libre", comentó. "Paso muy poco por mi pueblo y es una afición que comparto con mi padre. Él es el que entiende del campo y yo le ayudo", añadió.

El presentador quiso saber que cultivaban: "Ahora tenemos tomates, pimientos, habas, cebollas, patatas... Quería traer una caja al programa, pero todavía están creciendo", le respondió la cantante.

Ana Mena, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Al chico le hice un surtido porque todo lo que sale del huerto. Le tengo cariño por haberlo cultivado y haberle dedicado tiempo. La caja fue lejos, desde Estepona a Italia, la mandé por correo exprés y pensó que estaba loca", admitió la invitada.

Y comentó que "si a mí me llegara a casa una caja de verduras de alguien que me gusta... ¡Yo me caso! A mí me fliparía que me lo hiciera", concluyó Mena entre risas.