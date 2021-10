La Generalitat "no piensa" en modificar las medidas en el corto plazo

Así lo ha indicado Puig este lunes en una comparecencia en València junto a la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira. Puig ha admitido que hay una "tendencia al alza" en la incidencia acumulada en la última semana en la Comunitat Valenciana, España y Europa y ha subrayado que les preocupa la situación de países como Reino Unido.

No obstante, Puig no ha respondido a la pregunta de cuándo está prevista la próxima reunión de la Comisión Interdepartamental de la Generalitat -donde se actualizan las medidas y restricciones ante la pandemia- y ha afirmado: "En el corto plazo, no pensamos en cambiar la situación".

Además, ha insistido en la necesidad de que se vacune el 10% de la población que todavía no ha sido inmunizada y ha remarcado que se va a intensificar la campaña de vacunación para la gripe y la tercera dosis en personas mayores de 70 años.

También ha apuntado que están pendientes de las decisiones de la Interterritorial para ver cómo funcionará el nuevo calendario de vacunación y si van a ser vacunados los niños.