Amanda Knox, madre de una niña siete años después de ser absuelta del famoso crimen de Perugia

Amanda Knox, la estadounidense que se hizo famosa en 2007 por el caso de asesinato de la estudiante británica Meredith Kercher en la ciudad italiana de Perugia, y que fue exonerada en 2015, acaba de ser madre de una niña.

Knox, de 34 años y periodista de profesión, compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que se la ve sosteniendo al bebé, que se llama Eureka.

La noticia llega poco después de que Knox revelara que ella y su esposo Christopher Robinson habían sufrido previamente un aborto espontáneo. Knox les habló a los oyentes de su podcast sobre el horror de inducir un parto doloroso después de la muerte de su bebé.

En su publicación, Knox dijo: "Desde mi exoneración, he luchado por recuperar mi identidad y proteger a las personas que amo de ser explotadas como contenido sensacionalista".

"No es fácil, y a menudo siento que estoy tratando de inventar buenas opciones de la nada. Sé que no puedo proteger al 100% a mi hija del tipo de tratamiento que he sufrido, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Es por eso que esta será la única foto de ella que compartiré en las redes sociales", sentenció.

"Estoy muy agradecido con todos los que nos han deseado a Christopher y a mí lo mejor en nuestro viaje hacia la paternidad. Gracias por creer en nosotros", concluyó Knox.