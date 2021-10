Gonzo vuelve al plató de 'El intermedio' para 'incomodar' a Wyoming: "¿Cuánto ganas al mes?"

El intermedio sufrió la temporada pasada una baja muy significativa en su plantilla, la del reportero Gonzo –Andrea Ropero ocupó su lugar en el programa de La Sexta-, que fue el elegido para sustituir a Jordi Évole al frente de Salvados.

El vigués presentó la nueva temporada de su programa, pero no dudó en protagonizar este jueves junto a Wyoming la sección Dispara, muchacho, donde ambos se lanzaron pullas sin contemplaciones.

"Me has colocado una sección, aunque ya no trabajo aquí: ¿Tienes pasta para pagarme?", comentó Gonzo nada más empezar. "¿Me vas a pagar tú por hacerte promoción del programa?", le contestó el presentador.

Wyoming y Gonzo, en ‘El intermedio’. ATRESMEDIA

El reportero le realizó una pregunta comprometida: "¿Cómo llevas eso de no darle palos al Gobierno porque los que gobiernan ahora son los tuyos?". El madrileño, muy serio, afirmó que "si fueran los mío estaría haciendo El hormiguero".

"Cuando trabajaba aquí te hacía muchas preguntas, pero solo había una que me interesaba y nunca la respondiste: ¿Cuánto ganas al mes?". Wyoming contestó que "estoy rozando al emérito, soy constitucionalista".

El presentador cortó la ronda de preguntas: "Me están diciendo que te estás poniendo muy pesado con esta sección y que te está sirviendo para lo mismo que cuando trabajabas aquí, para perder el tiempo", concluyó Wyoming.