Funermostra tanca la seua segona jornada amb optimisme i "molt moviment"

Les ganes de retrobar-se s'han notat amb l'afluència d'interessats a conéixer les novetats i les tendències del sector. Molts han reconegut que hi havia una "verdadera necessitat" de recuperar el 'face to face' en els negocis, destaca l'organització.

En Fira València, durant tot el dia han tingut lloc activitats paral·leles formatives per al sector. Per exemple, l'Associació de Funeràries i Cementeris Municipals (AFCM) ha presentat la guia 'Criteris per a afrontar situacions d'emergència sanitària per malaltia infecciosa, des dels servicis públics mortuoris municipals'. També s'ha celebrat una taula redona sobre 'Els reptes del futur dels cementeris', que ha omplert la sala de conferències.

Durant la jornada, la rèplica del taüt del 'Juego del Calamar' de l'empresa Arcae ha sigut una de les novetats més visitades de la fira, al costat del llac en col·laboració amb Global Omnium i Limbo i les urnes elaborades amb pòsits de café de l'empresa Eco Invéntame.

Funermostra celebra aquest divendres, 22 d'octubre, la seua última jornada en la qual ha suposat la primera gran reobertura firal per al sector funerari.