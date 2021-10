La hija adoptiva de José Bono, Sofía, habla sobre su madre biológica: "Ni la juzgo ni la califico"

La hija pequeña de José Bono, Sofía, ha decidido hablar sin tapujos de su adopción y para ello ha concedido una serie de entrevistas a Ecooo Magazine en las que ha narrado diferentes aspectos de su vida. La joven quiere lanzar un mensaje a favor de que la adopción deje de ser un tabú y que se trata de "un acto de amor".

Sofía, de origen chileno, ha ido subiendo semanalmente fragmentos de la entrevista documental. Esta semana en el capítulo Mi historia ahora vuestra, habla por primera vez de su madre biológica.

"Que mi madre biológica me dejara en aquella casa de acogida con cuatro días suena fuerte, pero con 21 que tengo ahora, ni la juzgo ni la califico", ha explicado, después de volver a incidir en que, desde que llegó a Barajas, llegó a una familia "que es la mía, no tengo otra".

Ya en los primeros capítulos la hija del exministro de Defensa decía que no tenía intención alguna de encontrar a sus padres biológicos y que le habían "hecho un favor". "De no tener familia, de no tener a nadie, a tenerlo todo: el calor de un hogar, el cariño…", ha narrado.

Además, se muestra agradecida con sus padres por haberle mantenido cerca de sus raíces chilena. "Me ponían canciones, me enseñaban su cultura… Me siento tan chilena como española", compartía la joven, que ha resaltado que una parte de ella "sigue en Chile”. Aún así, ha bromeado con que tiene el acento y la forma de hablar propia del clan Bono.

Sofía, que cuenta que desde pequeña le inculcaron tanto que era adoptada que se presentaba diciéndolo, se propone mandar un mensaje con estos vídeos: "La adopción es el acto de amor más grande que hay, porque es un amor consciente. Los padres son los que te crían, los que te quieren."