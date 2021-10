Puig subratlla que seguiran amb les reversions sanitàries quan acaben els contractes amb les concessionàries

Així ho ha indicat Puig en resposta a la síndica d'Unides Podem, Pilar Lima, durant la sessió de control a Les Corts, on ha defès que aquesta política busca reforçar la "xarxa sanitària que genera confiança entre els valencians".

"Per a ser creïble i que hi haja seguretat jurídica, cal complir amb els contractes. No pot ser que no es complisquen i que es faça com en el passat, que es renunciava per a ampliar amb més recursos", ha agregat.

En aquest sentit, Puig ha insistit que "la realitat dels fets ha demostrat que el sistema sanitari mai estarà millor que dirigit pel públic". "Més endavant anirà Dénia, la Marina, com en els casos anteriors", ha agregat.