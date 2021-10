L'Auditori de Castelló rep aquest dissabte a Capella de Ministrers amb un homenatge a la música mediterrània

Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), programa aquest dissabte 23 d'octubre, a l'Auditori de Castelló, el concert de Capella de Ministrers.

"És una banda valenciana de referència internacional i reconeguda com un exemple en la recuperació de peces musicals datades des de l'Edat Mitjana fins al segle XIX", ha destacat el delegat territorial de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes. En aquesta ocasió el grup valencià, que està a punt de commemorar els seus 35 anys d'història, presentarà el seu nou disc, 'Mediterrània, un mar de música'.

El concert girarà entorn de músiques napolitanes i mediterrànies d'autors dels segles XVI i XVII, com Antonio Valente, Athanasius Kircher o Giovan Leonardo Primavera. En aquest cas, el grup estarà acompanyat per la soprano Èlia Casanova i Pino de Vittorio com a tenor.

Des de la seua creació en 1987, el grup Capella de Ministrers, sota la direcció de Carles Magraner, ha desenvolupat una important tasca investigadora i musicológica a favor del patrimoni musical espanyol. El resultat, transformat en testimoniatge musical, conjuga "a la perfecció" tres factors clau: el rigor històric, la sensibilitat musical i, molt especialment, un incontenible desig de comunicar-nos i fer-nos partícips d'aquestes experiències, segons ha informat el Consell en un comunicat.

Les entrades per a aquest concert tenen un preu de 6 a 16 euros, però es pot obtindre un descompte de fins al 50 per cent gràcies a Entrada i +. Quan es visita el Museu de Belles Arts de Castelló o l'EACC s'obté un tiquet que permet comprar, a les taquilles del Teatre Principal de Castelló o a l'Auditori de Castelló, entrades per als espectacles amb un descompte de fins al 50%.