Puigneró se compromete a que la T-Mobilitat entre en servicio esta legislatura

El vicepresidente del Govern y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, se ha comprometido este jueves a que la T-Mobilitat entre en servicio esta legislatura, y por ello ha pedido "corresponsabilidad" a socialistas y comuns para tirar adelante este proyecto ante los retrasos que ha sufrido.

En una interpelación en el Parlament del diputado de PSC-Units en el Parlament Jordi Terrades, ha explicado que el proyecto está en fase de pruebas y que el objetivo es que arranca "lo antes posible", por lo que ha vaticinado que en 2022 habrá grandes avances en el despliegue de la T-Mobilitat.

Ante los múltiples retrasos que ha sufrido el proyecto, Puigneró ha pedido a Terrades que no los impute sólo al Govern, alegando que es una iniciativa en la que están implicadas tres administraciones: la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Autoritat del Transporte Metropolità (ATM).

"No me diga que no tienen nada que ver, alguna responsabilidad tendrán en todo esto. Antoni Poveda es vicepresidente de la ATM desde hace años, y yo la presido desde hace tres meses", ha subrayado el conseller, que ha advertido de la complejidad que supone la implantación de la T-Mobilitat.

Incidencia

También ha relatado que desde junio están realizando las primeras pruebas con tarjetas sin contacto a través de más de 4.000 participantes, el 90% de los cuales calificaron entre un 8 y un 10 su utilización, mientras que los que utilizaron una aplicación móvil la avalaron en un 54%.

A partir del 4 de octubre se inició una nueva fase de pruebas, y ha explicado que al día siguiente se detectó un problema relacionado con una incidencia de ciberseguridad que, a su juicio, no deberían ocurrir pero que considera que se ha querido magnificar porque se solventó en una hora.

Pese a todo, Puigneró pidió a la Agència de Ciberseguretat de Catalunya que se pusiera a disposición de la ATM para que hiciera un informe "sobre esta intrusión por parte de un ciudadano en el sistema de la web del proyecto, no en el sistema de la ATM", y que todo ello se comunicara a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Según el conseller, el informe preliminar del incidente recoge que se comprometieron mil registros de la web, donde hay datos personales como nombres y apellidos y el usuario de las personas, pero no 'passwords' ni datos económicos.

Para Terrades, no se trata de una incidencia menor y ha preguntado a Puigneró que pasaría si el protagonista de la intrusión "fuera un hacker profesional", poniendo como ejemplo lo ocurrido recientemente en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

También ha replicado a Puigneró que los consellers que han gestionado la implantación de la T-Mobilitat fueron Santi Vila, Josep Rull y Damià Calvet, y ha advertido de que el proyecto no se puede permitir "más fiascos".