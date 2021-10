ERC amenaza con tumbar los presupuestos de Barcelona por "conservadores"

El presidente del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall si los presupuestos municipales se votasen hoy, su formación los tumbaría sin miramientos. En una atención a los medios este miércoles, el republicano ha asegurado que se trata de un presupuesto “conservador”, que no está a la altura de los 3.400 millones de euros con los que excepcionalmente contará este próximo año el consistorio. "Se contentan con administrarlos, pero esta no es la respuesta", ha valorado.

Según Maragall, la propuesta del gobierno de Ada Colau “niega los cinco retos que la ciudad necesita”. Estos son, a su parecer: un cambio en el modelo económico para hacer una ciudad que no dependa del turismo; transición energética; seguridad, civismo y limpieza -sobre lo que ha opinado que el gobierno actual “no es capaz de afrontarlo debidamente”-; y todo lo que concierne al rol metropolitano de Barcelona, en cuanto a la gestión de la movilidad, incluyendo transporte público y la congestión de vehículos.

Igualmente, el presidente de ERC en Barcelona ha dejado la puerta abierta a cambiar de posición. “Hoy votaríamos que no, pero quedan semanas por delante”, ha dicho, aunque también ha matizado que no lo van a poner fácil: ”No es un problema de negociación pequeña. Tenemos un presupuesto más alto que nunca, y este no tiene los elementos de transformación y coherencia con el momento social que vive la ciudad”.

Así las cosas, Maragall ha concluido que todo dependerá de la “actitud” del actual gobierno municipal a la hora de presentarlo: “Tienen que orientarse en esta dirección transformadora, no en echar dinero a los problemas”.