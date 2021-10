Joaquín Sánchez rememora su relación con su mujer, Susana Saborido y ella admite que, al principio, no le caía "bien"

Joaquín Sánchez fue el invitado de este martes en El Show de Bertín, el programa de Bertín Osborne se emite en Telemadrid y Canal Sur. Durante la entrevista, el veterano jugador del Real Betis presentó su libro, Vivir con arte, en el que repasa momentos importantes de su trayectoria deportiva.

Ya metidos en materia, el programa quiso sorprender al deportista con la visita inesperada al plató de su mujer, Susana Saborido, que emocionó sobremanera al andaluz.

"¡Qué guapa te has puesto! ¡Para mí no te pones tan guapa!", le dijo nada más verla entrar, con su habitual sentido del humor.

Después, la pareja contó como fueron los inicios de su bonita historia de amor que dura ya muchos años.

"Tenía unas mechas rubias en el pelo y lo llamaba Tintín"

"Me lo presentó un amigo de los dos. Luego nos estuvimos viendo unos cuantos meses", contó Susana. "A mí no me caía nada bien", remató, sincera, la andaluza. "Lo veía muy espabilado. Ya una noche me quedé sola y él se acerca a mí y me dice: '¿Qué haces hablando conmigo si tú a mí no me puedes ver?'", añadió.

Ese fue el inicio de su romance, que explica cómo fue para ella. "Tenía unas mechas rubias en el pelo y lo llamaba Tintín".

"Quedamos hasta empezar a vernos lo menos cuatro o cinco veces"

Por su parte, el futbolista explicó su punto de vista acerca de esos primeros pasos de su relación en la que ella le daba largas. "Quedamos hasta empezar a vernos lo menos cuatro o cinco veces". Hasta que, por fin, tuvieron su primera cita formal en la que él llevó numerosas botellas de agua y aún no sabe muy bien por qué. "No sé por qué me dio por ahí. Compré tres o cuatro botellas de agua. Para decir: 'es que los deportistas bebemos mucha agua'. ¡Y me tuve que beber toda el agua! ¡Me tiré toda la noche en el baño y cada vez que quería atacar me entraban ganas de ir al baño!", dijo entre risas.

Joaquín y Susana, que tiene dos niñas en común, Salma y Daniela, se casaron en el Puerto de Santa María en 2005.