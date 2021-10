El mal rato de Valeria Ros en 'Zapeando': "¿Os importa que me desnude? Es que no puedo más, me voy a caer"

Valeria Ros volvió a hacer su sección, 'Lo que compras y lo que te llega', en Zapeando. Ahí muestra y prueba en directo los productos que ha comprado a través de las redes sociales.

Así, la colaboradora del programa de las tardes de laSexta que conduce Dani Mateo apareció ataviada con un 'traje de sauna' para llevar a cabo su plan detox.

"Esta maravilla que llevo puesta es para ver si pierdo 100 gramos en el tiempo que estoy en directo", contaba ella, sobre lo mucho que sudas cuando te pones el traje. "Ahora mismo tengo agua por abajo", confesaba.

Lo que no esperaba era el mal rato que pasaría segundos después, cuando se levantó de la silla. "No sabéis lo mal que lo estoy pasando, no tengo ni energía. ¿Os importa que me desnude? Es que no puedo más, me voy a caer y no me pagáis tanto", decía con cara confusa la colaboradora.

Finalmente, Valeria optó por quitarse, al menos, la parte de arriba del traje y respirar un poco.