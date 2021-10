Cvirus.- La Comunitat València notifica 149 casos i dos morts

D'aquesta manera, amb aquesta actualització -dimarts passat no es van oferir dades per ser festiu- la xifra total de positius se situa en 512.639 persones. Els nous casos per províncies són 59 a Castelló (53.675 en total); 40 a Alacant (188.091) i 50 a València (270.872) i la xifra de casos no assignats es manté en un.

Per la seua banda, el total de decessos des de l'inici de la pandèmia és de 7.822: 850 a la província de Castelló, 2.999 a la d'Alacant i 3.973 a la de València.

D'altra banda, s'han registrat 132 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 514.417 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 53.922 a Castelló, 188.117 a Alacant i 272.322 a València. El total d'altes no assignades es manté en 56.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 176 persones ingressades, 45 d'elles a l'UCI: 57 a la província de Castelló, 8 en UCI; 74 a la província d'Alacant, 28 d'elles a l'UCI; i 45 a la província de València, 9 en UCI.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 1.848 casos actius, la qual cosa suposa un 0,35% del total de positius i des de l'última actualització, no s'han registrat brots de 10 o més casos.