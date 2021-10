Futbol.- Mario Alberto Kempes rep la Distinció de la Generalitat: "Arribar a València és com arribar a la meua casa"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que la Distinció de la Generalitat a l'exfutbolista i exentrenador Mario Alberto Kempes reconeix la seua actitud i la seua contribució al futbol, més enllà dels colors de les samarretes que va vestir i com a "estrela que va il·luminar tant com va brillar i que va mirar més pel col·lectiu que per ell".

El president s'ha pronunciat durant l'acte, celebrat al Palau, d'entrega de la Distinció al que fóra jugador del València CF i de l'Hèrcules CF, guardó que se li entrega cinc mesos abans que es complisquen 50 anys del seu debut com a professional.

En la seua intervenció, el president s'ha referit a la petjada que va deixar Kempes en el futbol de la Comunitat Valenciana i ha traslladat que aquesta distinció "va més enllà" dels triomfs de l'exjugador, perquè "reconeix a una persona que va aconseguir el més important en la vida: fer feliços als altres".

Ximo Puig a més ha ressaltat el "sentiment i les emocions" que desperta Kempes al poble valencià i "la factoria de records que ha encès". En aquest sentit, ha destacat la "transcendència simbòlica" del futbolista, "que portava a tota València darrere, una València que s'alçava i volia guanyar".

Així, ha recordat moments protagonitzats per l'exjugador argentí que han passat a la història del futbol, com la final de la Copa en 1979. També ha assenyalat que "Mario sempre ha estat present" i que "el mite ha perviscut al llarg dels anys entre els quals li van veure i els qui encara hui li canten a la graderia".

L'acte ha comptat amb la participació de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, qui ha subratllat que Kempes "és la imatge viva del València CF, una icona que ha sabut fondre's amb la seua terra d'acollida, un espill on les generacions poden mirar-se, un futbolista honest, agraït i un geni amb la pilota".

També ha reivindicat la transcendència d'una figura que representa "una llegenda i un mite del futbol i que roman en la memòria dels aficionats".