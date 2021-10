Susanna Griso cuenta por qué se tiró de un coche en marcha cuando tenía 5 años y las heridas que eso le causó

Susanna Griso compartió su curiosa aunque peligrosa experiencia con la audiencia de cuando tenía solo cinco años. La presentadora de Espejo público, que abordaba junto a sus colaboradores la influencia que está teniendo la famosa serie de El juego del calamar en muchos niños, decidió contar una vivencia en carne propia que, aunque se quedó en una mera anécdota, pudo tener consecuencias fatales para su integridad física.

De esta forma, Griso reveló que ella también fue víctima de la influencia de una serie en su infancia: Superman. La presentadora contó que, precisamente al intentar emular los superpoderes, se tiró de un coche en marcha cuando solo tenía cinco años. La consecuencia, aún visible, es que se hizo las 3 cicatrices en uno de sus brazos.

"Me tiré de un coche en marcha pensando que rodaría, porque lo había visto en una película con cinco años. Me abrí el brazo y tengo todas las cicatrices", recordó la conductora del magazine de Antena 3.

Según el relato de Susanna, una de sus hermanas mayores conducía el coche y en un momento dado ella le dijo que se quería bajar. Su familair, obviamente, le dijo que debía esperar a que llegaran al destino y así bajarse del coche.

Sin embargo, la comunicadora recordó que, en cambio, sería buena idea tirarse del automóvil. "Pensé: 'me voy a tirar del coche en marcha y voy a volar'. Me agarraré a la puerta y me dije volaré como Superman", rememoró ante la sorpresa de sus colaboradores.

"Tenía en la cabeza mucho serrín"

Pero la 'broma' no quedó ahí, sino que arrastró a su sobrina, nueve meses menor, con ella, ya que la agarró del brazo y también la tiró del coche en marcha. Afortunadamente, esta no se hizo nada, pero Griso se abrió el brazo.

Además, Susanna confesó que estas no son las únicas cicatrices que le quedaron por intentar emular a sus ídolos de infancia, ya que se hizo otra cuando quería ser James Bond. "Tenía en la cabeza mucho serrín", confesó con humor.