Paula, en 'First dates': "Ibai Llanos me parece el chico ideal porque es guapo, con sentido del humor..."

Los comensales de First dates siempre han dejado claro a los espectadores del programa de Cuatro que, sobre gustos, colores, ya que lo que a ellos les puede parecer el chico o la chica ideal, para otros puede ser todo lo contrario.

Una de las protagonistas del programa de este lunes fue Paula: "Siempre me han dicho que era un poco dramática, rara, histriónica y muy exagerada. Ahora lo soy menos así que, aunque me lo llamen, no me importa nada porque lo veo como algo normal".

La joven le explicó a Carlos Sobera que "nunca he tenido ninguna relación larga, pero sí he estado con dos chicos. Con chicas jamás he salido porque no se ha dado, pero soy bisexual".

Paula, en ‘First dates’. MEDIASET

Su cita fue Jaume, que le llamó la atención al presentador al llegar al restaurante con las gafas de sol en la cabeza: "¿Te han dicho que aquí había mucha luz?", le preguntó sonriendo Sobera.

El barcelonés le explicó que "según me levanto, me pongo las gafas en la cabeza para recogerme el pelo, no puedo salir a la calle sin ellas". Nada más verle, Paula comentó que "se le ve en la cara un chico majo y simpático. Me ha gustado".

"Se le da un aire a Ibai Llanos y es genial porque me encanta como persona en general, le admiro. Como chico me parece ideal porque tiene un sentido del humor muy gracioso y me parece guapo", comentó la madrileña.

Paula: "Me parece guapo @IbaiLlanos" ❤️



Vale, el piropo no iba dirigido a Jaume... ¡pero que la cita arranca con buen pie es algo indiscutible! 😉👍@firstdates_tv #FirstDates18O pic.twitter.com/J2lxk4oIpH — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) October 18, 2021

Ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco más, donde Jaume señaló que "me gusta leer manga, pero me cuesta leer libros, no me pongo. Prefiero los audiolibros".

También coincidieron en que les gustaban las mismas películas: Orgullo y prejuicio y El diablo viste de Prada: "Es una película sencilla, mola un montón y me llegó. La vi con mi madre", comentó Jaume.

"Entiendo que no es normal que me gusten los filmes románticos de época ni la de El diablo viste de Prada porque van dirigidas al público femenino y no al masculino, pero a mí me gustan", afirmó el barcelonés.

Al final, Jaume sí que quiso tener una segunda cita con Paula: "Hemos empezado a conectar y molaría seguir hablando". La madrileña, por su parte, también quiso volver a quedar: "Me parece un chico muy guay".