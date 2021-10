Ribó activa l'Observatori de l'Oci i convoca una reunió urgent amb Policia Local per a combatre el botelló

Igualment, el primer edil ha fet una crida als joves en favor del civisme i del compliment de les normes bàsiques de convivència a la capital valenciana. Ribó s'ha mostrat "preocupat" pels casos de botelló en diversos barris de València.

El consistori engegarà en les pròximes setmanes l'Observatori de l'Oci i Turisme, una taula de diàleg permanent amb les associacions veïnals i l'hoteleria per a resoldre els problemes derivats d'aquestes activitats econòmiques.

Joan Ribó ha insistit que aquest organisme s'ha de constituir per a començar a treballar en les mesures "pactades" que han de servir per a combatre el botelló als diferents barris de la ciutat en els quals s'ha detectat aquesta pràctica i ha apel·lat al civisme i al compliment de les normes bàsiques de convivència a la ciutat.

"Volem demanar a la gent jove un respecte per les normes de convivència i una contenció en l'ús de l'alcohol perquè d'alguna manera són les causes del botelló", ha exposat l'alcalde segons ha indicat el consistori en un comunicat. "És cert que és un tema que no es produeix només a València, però açò no ens pot acontentar en absolut", ha destacat.

"En aquests moments estem en la fase de constitució de l'Observatori de l'Oci juntament amb les associacions de veïns i l'hoteleria per a buscar solucions mitjançant un tractament barri per barri", ha detallat el responsable municipal en parlar de l'estratègia que en les pròximes setmanes seguirà l'Ajuntament per a combatre aquest fenomen.

Ribó ha ressaltat també que ha convocat "una reunió urgent amb la Policia Local per a tractar aquest tema". "No es tracta de donar una resposta únicament policial, però evidentment hi ha una falta de respecte a unes mínimes normes de convivència davant la qual nosaltres hem de respondre", ha manifestat.

El primer edil ha mostrat la seua preocupació davant aquest problema i ha reiterat la necessitat de complir les normes de convivència. "Sol·licitem que tothom complisca i respecte les normes de convivència perquè el nostre objectiu és garantir el dret al descans en tots els barris de la ciutat. Ens pareix un objectiu fonamental", ha plantejat.

L'Observatori de l'Oci es constituirà com a grup de treball o taula de diàleg i estarà coordinat amb el Consell Municipal de Turisme. Entre les seues funcions es troben les de formular recomanacions i propostes, intercanviar experiències amb organismes similars, rebre informació i avaluar les polítiques públiques o difondre informació per a millorar les mesures relacionades amb l'oci i el turisme en la ciutat, ha explicat el consistori.

PER UNANIMITAT

El ple de l'Ajuntament de València va aprovar per unanimitat una declaració institucional sobre l'Observatori de l'Oci i Turisme el 28 de febrer de 2019 a proposta de la Federació d'Associacions de Veïns de València. A la fi de juliol d'enguany es va aprovar en la Junta de Govern Local la seua creació.

L'observatori estarà presidit per l'alcalde, que nomenarà un coordinador o coordinadora. Un terç dels membres d'aquest òrgan seran a proposta de les associacions veïnals, un altre terç a proposta de les organitzacions empresarials i un terç més a proposta del consistori.