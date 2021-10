El PP considera que el proyecto "perjudica seriamente" a Valladolid y que es "muestra de la debilidad de Puente"

Así lo ha recalcado, en un comunicado recogido por Europa Press el concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid José Antonio de Santiago-Juárez, quien menciona los "olvidos" de los PGE de 2022.

Así ha considerado que ocurre con la "anunciada" Ciudad de la Justicia -cuenta con una partida de 100.000 euros- y con "el soterramiento de las vías del tren" a su paso por la ciudad. Ello indica, "lo que indica que Óscar Puente no tiene ninguna fuerza ni en el PSOE ni en el Gobierno de España".

De Santiago-Juárez ha recalcado que a pesar de que el Ayuntamiento de la ciudad ha gastado 7 millones de euros de las arcas municipales para "regalar al Ministerio de Justicia" el antiguo colegio El Salvador con el objetivo de ubicar en este terreno la Ciudad de la Justicia de Valladolid, el Gobierno de Pedro Sánchez "no contempla en los Presupuestos Generales del Estado la agrupación de las sedes judiciales en la ciudad".

Así, ha añadido que "la cuestión no es que los presupuestos para 2022 no contemplen la Ciudad de la Justicia, sino que la posponen hasta 2024-2025, un acto de completo cinismo y que hace que parezca que se ríen de Óscar Puente y que no pinta nada".

"Es un cero a la izquierda y lo veremos seguramente este fin de semana en el 40 Congreso Federal de su partido, en el que va a quedar fuera", ha apostillado el edil del PP.

El Grupo Municipal Popular consideran que no se pueden hacer unos presupuestos "sin abordar las necesidades que históricamente tiene la ciudad" y les ha calificado de "dañinos para Valladolid".

Por ello, espera que el PSOE intente, durante la tramitación del proyecto de los PGE, "solucionarlo".

"Al final, las grandes inversiones siempre van para las regiones de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez. Aquí a Valladolid llegan pequeñas partidas para sus propios edificios o proyectos, nada relevante de lo que reclaman los vecinos, como el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad para acabar con la cicatriz que nos divide", ha apuntado De Santiago-Juárez.