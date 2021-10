Javier derrota a Jesús en 'La Silla Azul' de 'Pasapalabra': "Todo lo que me pase a partir de ahora es para celebrarlo"

Tras caer derrotado en El Rosco de Pasapalabra del pasado martes, Jesús Estrada tuvo que enfrentarse este miércoles a la temida Silla Azul para jugarse su continuidad en el concurso de Antena 3 ante un nuevo aspirante.

El ingeniero comentó que quería dedicar el programa a una persona muy especial: "A mi hija Silvia que cumple 3 años". Cristina Alvis destacó que, en sus 12 programas, Jesús había acumulado 4.200 euros.

Jesús, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Su rival fue Javier García, que llegó desde Villafranca de los Caballeros, en Toledo: "En un rosco lo nombraste y me hizo mucha ilusión", le dijo el concursante a Roberto Leal. "Estudió Topografía y nos hace competencia a Pasapalabra con su cuenta de twiter", explicó la azafata.

"Es el creador y moderador del #RoscoKiller y todas las semanas hace un rosco para sus seguidores", comentó Alvis. "En septiembre ha hecho 3 años que semanalmente publico un rosco con las palabras más difíciles que encuentro. Es una manera de entrenarme", admitió Javier.

Javi es nuestro nuevo aspirante, más conocido como “Rosco Killer”. Esto es porque desde su cuenta @eretemporal ¡hace semanalmente un rosco en Twitter con las palabras más difíciles! ¡Así nos lo cuenta él! 👏👏👏 https://t.co/DyOMSfTBlE #Pasapalabra372 pic.twitter.com/SbNS0LATI0 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) October 13, 2021

También quiso enviar un saludo a los que participan en su particular rosco: "Incluido a Orestes, que también lo ha hecho y estoy flipando de verlo aquí", aseguró el toledano. Pero el burgalés no es el único, Pablo Díaz también reconoció en su momento que #RoscoKiller le servía para prepararse El Rosco del programa.

"No me gusta ni la F ni la S, pero elegiré esta última, la S de silla", comentó García antes de enfrentarse a Jesús. El ingeniero falló en dos ocasiones, quedando eliminado, mientras los espectadores podían ver a Javier su sorpresa y emoción por participar en el concurso.

💥 @jestradagomez tiene que abandonar #Pasapalabra tras cometer un segundo fallo. No podemos estar más agradecidos por todo lo que nos ha brindado durante estas tardes. Gracias de corazón por la humildad, simpatía y sabiduría que has compartido con nosotros. 😊🧡 #Pasapalabra372 pic.twitter.com/OcOq6N8C8v — Pasapalabra (@PasapalabraA3) October 13, 2021

Ya sentado en la mesa en el equipo azul, el toledano reconoció que "me ha costado, llevo un largo recorrido hasta llegar aquí... He vencido a Jesús que llevaba 12 programas y me encuentro a Orestes, 'Míster 24' –por las letras que acierta en El Rosco-, es impresionante".

"Estoy mejor que en brazos, para mí esto es un regalo y todo lo que me pase a partir de ahora es para celebrarlo", comentó Javier antes de comenzar su participación en Pasapalabra.