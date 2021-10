PGE.- Soler celebra que les inversions i recursos a la Comunitat Valenciana pugen un 27,3%, fins als 1.600 milions

En concret, el conseller d'Hisenda ha traslladat, en un comunicat, que els recursos disponibles per a la Comunitat Valenciana a través de la inversió directa territorializada passaran dels 1.164,5 milions de 2021 als 1.208,61 milions previstos per a 2022, un 3,8% més.

A aquesta quantitat cal sumar altres 300 milions addicionals que, a través de dos convenis singulars i extraordinaris, rebrà la Comunitat Valenciana per a l'engegada de polítiques innovadores de mobilitat i per al desenvolupament d'infraestructures sostenibles, "sent l'única autonomia amb Balears, Canàries, Catalunya i Aragó que firmarà aquest tipus de convenis", subratlla.

"El Govern ha sigut sensible amb les necessitats dels valencians i valencianes en incrementar els recursos en una època com l'actual en la qual urgeix no només la recuperació econòmica, sinó també social i emocional, però a més torna a incloure reivindicacions històriques per segon any consecutiu com l'increment fins als 38 milions d'euros per al transport metropolità de València", ha apuntat Soler.

"Hem passat de no contemplar-se ni tan sols el suport al transport metropolità valencià a dotar-los per fi amb un finançament adequat", ha assenyalat el responsable d'Hisenda, qui ha recordat que els pressupostos contemplen també els 52,8 milions d'euros del Fons de Compensació Interterritorial (FCI), pels recursos directament imputables a la Comunitat Valenciana ascendeixen a 1.599,4 milions.

En aquest sentit, ha recordat que "en l'últim pressupost de Montoro es van destinar a la Comunitat Valenciana 792 milions d'euros entre inversions directes i el FCI, per la qual cosa en sol dos exercicis s'ha incrementat la dotació en un 102%, més del doble".

DEUTE DE LA MARINA

A més, apunta, "el Govern també ha pressupostat els 12 milions d'euros amb els quals s'acabarà de liquidar el deute de la Marina, després que a través dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021 l'Executiu central assumira el deute de 400 milions del Consorci València 2007, complint així una altra de les reivindicacions històriques del Consell".

"Més enllà de la reivindicació d'unes inversions justes a la Comunitat Valenciana, l'important és que el conjunt del pressupost dota dels recursos suficients a l'Estat del Benestar perquè puguem atendre de forma correcta les polítiques socials, sanitàries i educatives i garantim el suport econòmic i els recursos necessaris a les nostres empreses per a ajudar-les al fet que la recuperació postpandèmia es convertisca en una oportunitat de creixement, transformació i resiliència", conclou.