El Principal recupera el mensaje de "convivencia con la diversidad" de 'Acampada', Premio de Artes Escénicas

Tras tener que cancelar sus funciones en abril de 2020, la función llega a la sala valenciana con un escenario "más favorable" para las artes escénicas, como consecuencia de la eliminación de las restricciones en la cultura.

Así se ha destacado en la presentación de la obra, en la que han participado el director adjunto de Artes Escénicas del IVC, Roberto García, y dos de los creadores del espectáculo, Pau Pons y Jesús Muñoz.

García ha agradecido a la compañía "el esfuerzo de recuperar este espectáculo", que ha definido como "muy estimulante y honesto". "En este mundo productivo que estamos construyendo basado en la utilidad de las personas y donde las relaciones humanas se quedan a un lado, este espectáculo pone el foco precisamente en estas relaciones y en la diversidad", ha reflexionado el responsable del IVC.

El paraje natural de la Sierra de Aitana será el escenario donde seis amigos, con culturas y capacidades diversas, decidirán pasar un fin de semana de acampada. "'Acampada' habla de la convivencia de seis personas en un contexto donde el espacio, los horarios, las necesidades, las capacidades o incapacidades de cada una de las personas del grupo creen determinados conflictos que este grupo tendrá que resolver", ha definido Muñoz.

La función, según ha explicado Muñoz, aborda el tema de la diversidad funcional y "busca en esta acampada un reflejo de lo que nos gustaría que fuera el patio de butacas: un lugar de encuentro, de convivencia".

EL ESPECTADOR VERÁ PRIVADOS SUS SENTIDOS

Más allá de la ficción, 'Acampada' busca "no solo trasladar la experiencia al espectador, sino producirle una experiencia". Así, y con el objetivo de tener un "espectador activo", el público asistirá a una función a lo largo de la cual podrá "ver privado alguno de sus sentidos".

"Lo que hacemos es poner vacíos y cortar la percepción del espectador. Hay un momento donde no ve u otro momento donde se le dificulta la escucha, y esto hace que el espectador esté activo a la hora de reflexionar sobre qué otras maneras hay de comunicarse o de entender al otro", ha avanzado Pons. "'Acampada' te cierra los ojos, te tapa los oídos, juega con tu percepción para sentirte parte de esa comunidad diversa", ha añadido Muñoz.

De esta forma, 'Acampada' pretende "sensibilizar" al público sobre "otra manera de estar o de vivir". Al contrario de la "narrativa escénica al uso", la obra construye "una escena que se adapta a los diferentes ritmos de los profesionales que trabajan como actores y actrices" que crea "cierta incomodidad" al público, hasta que "se abandona y entiende por qué es así", según explica Pons.

"Al final es una cuestión de tiempo, de invertir tiempo. Se trata de tener tiempo y voluntad de comunicarse. Y eso pasa por lenguaje de signos, etcétera", ha añadido Pons.

En esta línea, Muñoz ha reivindicado el papel "clave" de la "accesibilidad" en la comunicación. "La cultura ha de ser accesible, pero no solo para el consumo, sino también para la producción", ha manifestado y ha añadido que "todo el mundo ha de tener el mismo derecho a producir y consumir".

"Desgraciadamente estamos rodeados de estereotipos, también en las artes escénicas, que muchas veces lo que hacen es estereotipar la diversidad funcional", ha lamentado.

En este sentido, Muñoz ha subrayado que, desde la productora, intentan "no nombrar a 'Acampada' como una obra inclusiva", sino que es "una obra que habla de la convivencia con la diversidad".

"'Acampada' es una obra con un equipo de intérpretes con capacidades diversas, porque ahí me incluyo yo y cualquiera de los intérpretes, ahí cabemos todos", ha continuado Muñoz y ha señalado que "si no, empezamos a separar en intérpretes con o sin diversidad funcional y esa no es la acampada que queremos".

PONT FLOTANT

Pont Flotant, formado por Àlex Esquina, Joan Collado, Jesús Muñoz y Pau Pons, nació en el 2000 con una clara voluntad de búsqueda y experimentación escénica. Sus piezas son el resultado de largos procesos de investigación y creación colectiva y se caracterizan por la mezcla entre realidad y ficción, el uso de diferentes lenguajes, el trabajo físico del intérprete, la relación íntima con el espectador y la inclusión de una parte de su entorno social en el proceso de creación y exhibición de sus obras.

El proceso de creación de la obra con la que llegan al Teatre Principal empieza en junio de 2018, cuando Pont Flotant organizó un laboratorio escénico con personas con y sin diversidad funcional.

El punto de partida era investigar en torno a las capacidades e incapacidades del ser humano. El reto era "crear una obra para un público diverso sin paternalismo, pero también sin huir de una realidad evidente", según explica la compañía. Tras todo este trabajo, la obra llega al Teatro Principal donde se representará del 14 de octubre hasta el 17.